Besucher können noch am Freitag unter dem Abstandsgebot auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort spazieren. In Ingolstadt rechnet man derweil mit der Verschiebung der dortigen Schau um ein Jahr. Am Niederrhein hält man hingegen an der geplanten Eröffnung am 5. Mai fest.