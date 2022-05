Tolle Touren für Kinder beim NRZ-Wandertag

Beim NRZ-Wandertag können Kinder an besonderen Touren teilnehmen und Checky, das Maskottchen der Kinderzeitung, treffen.

Beim 50. NRZ-Wandertag am 26. Mai haben auch Kinder viel Spaß! Zum Beispiel bei den Kinder-Touren zum Thema Mittelalter und Baumriesen.

Eine Wanderung um den Baldeneysee in Essen ist ein tolles Naturerlebnis. Am 26. Mai gibt es sogar Extra-Routen für Kinder. Dann findet der NRZ-Wandertag statt. Für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind, gibt es unterschiedliche Routen. Erwachsene können Strecken auswählen, die zwischen zehn und 25 Kilometer lang sind. Für Kinder gibt es geführte Extra-Routen.

Um 9.30 Uhr startet die Tour „Kinder im Mittelalter“ und um 13 Uhr beginnt die „Baumriesen“-Tour. Auf der vier Kilometer langen Wanderung werden Kinder und Erwachsene von Erlebnispädagogen begleitet.

So können Kinder teilnehmen

Voraussetzung für die Teilnahme an den Touren ist: Jedes Kind muss von einem Erziehungsberechtigten oder einem Vertreter begleitet werden. Infos und Anmeldung: 0201/8048058. Start und Ende der Kindertouren ist immer die Regattabahn.

Auch Checky ist dabei

Wer nach der Wanderung noch Lust hat zu bleiben, kann am Ziel- und Startpunkt das Maskottchen der Kinderzeitung treffen. Waschbär Checky ist da und freut sich auf viele Kinder, die ihn besuchen. Auch unsere Kinderredaktion ist vor Ort und erzählt interessierten Kindern und Erwachsenen gerne mehr über die Kinderzeitung CHECKY! und über die Kinderseite.

