Unbekannte reißen Geldautomat in Nettetal aus Verankerung

Geldautomaten-Knacker richten immer wieder enormen Sachschaden an - so auch jetzt in Nettetal-Kaldenkirchen.

Am Niederrhein. Kriminelle flüchteten mit mehreren Geldkassetten. Die Tatfahrzeuge waren zuvor in einem Autohaus in Viersen gestohlen worden.

Nicht immer jagen Kriminelle Geldautomaten mit Sprengstoff oder eingeleitetem Gas in die Luft, um sie zu plündern. Es geht auch anders, ähnlich brachial: In Nettetal (Kreis Viersen) fuhren Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13. Juni 2020) rückwärts mit einem zuvor beim Autohaus in Viersen geklauten Kleinlaster durch die Glastür eines Einkaufsmarktes. Sie ketteten den Geldautomaten dort ans Fahrzeug – und setzten wieder vorwärts, um den Automaten aus der Verankerung zu reißen.

Mit den auf diese Weise freigesetzten Geldkassetten türmten die Täter unerkannt - mit einem ebenfalls im Viersener Autohaus frisch gestohlenen Pkw. Zur Höhe der Höhe der Beute und der Schadenssumme vermochte die Polizei zunächst keine Angaben zu machen. Der Geldautomatenaufbruch hatte sich gegen zwei Uhr früh an der Bahnhofstraße im Ortsteil Kaldenkirchen ereignet.

Fallzahl steuert auf „100-er Marke“ zu

Die Zahl der in NRW in die Luft gejagten Geldautomaten steuert derweil auf einen neuen Höchststand zu. Nie zuvor waren die Kriminellen so aktiv. Der am Freitag in Duisburg-Bissingheim gesprengte Automat der Sparda-Bank war im laufenden Jahr bereits der nrw-weit 95. Fall, teilte das Landeskriminalamt auf Nachfrage der Redaktion mit. Die Polizei hat auf den Anstieg reagiert und Fahndungs- und Präventionskonzepte angepasst. (dum)