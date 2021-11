Unfall: Rennradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Langenfeld. Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Langenfeld hat ein 39-jähriger Rennradfahrer aus Wuppertal sein Leben verloren.

Ein Rennradfahrer ist in Langenfeld von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin war am frühen Samstagmorgen an der Hildener Straße mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 39-jährige Wuppertaler wurde durch die Kollision mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Zeugen vor Ort leisten erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst eintraf. Der Schwerverletzte starb nach Angaben der Polizei im Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt, sie erlitt jedoch einen Schock.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Zeugen hatten demnach ausgesagt, dass die Frau zu schnell unterwegs gewesen war. Ein Alkoholatemtest der 62-Jährigen sei negativ gewesen, so die Polizei. Der 39-Jährige trug einen Helm und hatte Lichter an seinem Fahrrad. (dpa)

