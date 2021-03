Urteil im Fall Greta erwartet: Erzieherin droht Lebenslang

Mönchengladbach/Viersen. Im Prozess um das mutmaßlich getötete Kita-Kind Greta aus Viersen wird am Freitag das Urteil erwartet. Der Angeklagten droht lebenslange Haft.

Im Fall des toten Kita-Kindes Greta wird am Freitag das Urteil erwartet. Sollte die angeklagte Erzieherin Sandra M. für schuldig befunden werde, könnte sie ein Leben lang ins Gefängnis wandern. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haft für den mutmaßlichen Mord an der kleinen Greta, drei Jahre für die mutmaßliche Misshandlung des Jungen S., je fünf Jahre für die mutmaßlichen Misshandlungen an J. und M. sowie ein Berufsverbot.

Allerdings würden die Einzelstrafen nicht weiter ins Gewicht fallen. Sollte die Angeklagte zu lebenslang verurteilt werden und die, wie von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert, besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, könnte frühestens und nur unter ganz besonderen Voraussetzung nach 15 Jahren eine Bewährung geprüft werden.

Keine Frau in NRW in Sicherungsverwahrung - ein anderes Bundesland hilft aus

Eine Anwältin der Nebenklage forderte in ihrem Plädoyer am Mittwoch überdies eine, damit sie nicht weiter. Das allerdings kommt bei Frauen so gut wie nicht vor. In NRW ist keine einzige Frau in Sicherungsverwahrung, wohl aber befindet sich eine Frau aus NRW in einem anderen Bundesland in Sicherungsverwahrung. Unterdessen sind in Nordrhein-Westfalen 152 Männer in Sicherungsverwahrung untergebracht.

Die 25-jährige Sandra M. steht seit November 2020 wegen Mordes vor dem Landgericht Mönchengladbach. Sie soll der fast dreijährigen Greta im April 2020 in einer Kita in Viersen während des Mittagsschlafes den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt habe.

Das Mädchen starb zwei Wochen später in einem Viersener Krankenhaus. Außerdem soll sie drei weitere Kinder in acht Fällen in ähnlicher Art und Weise misshandelt und damit in Lebensgefahr gebracht haben. Die Verteidiger fordern einen Freispruch, sie sehen keine eindeutigen Indizien, die für Sandra M. als Täterin sprechen. Im Zweifel für den Angeklagten. Auch die Angeklagte beteuerte in ihrem letzten Wort vor Gericht am Mittwoch weiter ihre Unschuld.

In NRW sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes IT-NRW im Jahr 2019 20 Menschen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das war der höchste Wert seit 2014, damals sind 23 Personen zu lebenslang abgestraft worden.