Vor 15 Jahren: Wie ein Reporter ein Weihnachtswunder erlebte

Essen. Die Frankes erlaubten vor 15 Jahren einem Reporter, bei der Geburt der Tochter aus einem Essener Kreißsaal zu berichten. Das haben sie nun davon.

Heute geht es hier um das größte Abenteuer des Menschen. Es ist eine Geburt, mit der unsere Geschichte beginnt. Natürlich steht da im Hintergrund auch diese ganz berühmte Geburt vor etwa 2020 Jahren, die wir in der christlichen Welt nun gerade ausgiebig würdigen. Aber noch ein bisschen mehr geht es um eine Geburt vor mal gerade 15 Jahren.

Dafür muss ich Sie kurz mit zurück ins Jahr 2005 n. Chr. und in die NRZ-Redaktionsräume in Essen nehmen: Es ist der 21. Dezember. Wir sitzen in der Mittagskonferenz, die meisten mit einem Pott Kaffee in der Hand, ich glaube einige von uns haben sogar dabei geraucht, wie es damals noch durchaus üblich war. Meine Gedanken waren schon in der Kantine, als der Chef zum letzten Punkt kam: „So, der Plan für die Heilig-Abend-Ausgabe. Matthes, Sie wollten sich um eine Reportage kümmern, nicht wahr?“ Schluck.

Ich hatte den Auftrag total verpennt, meine Dusseligkeit zuzugeben war mir aber zu peinlich, also habe ich improvisiert und den erstbesten Gedanken selbstbewusst auf den Tisch geknallt wie ein Blatt mit vier Assen: „Ich dachte, wir machen eine Reportage aus dem Kreißsaal, eine Geburt, darum geht es ja, oder nicht?“ Der Chef blickte skeptisch, sagte dann aber „ja, prima“, alle erhoben sich, die Kollegin rechts von mir aber hatte mich und meinen Bluff durchschaut und raspelte ein wenig Chilischoten in die Wunde: „Die Frau möchte ich sehen, die dich mit Block und Stift während der Wehen neben sich wissen möchte.“ Ich gab ihr innerlich recht, widersprach aber heftig.

Ort des Geschehens: Das St. Josef-Krankenhaus in Essen-Werden

Der Ort der Handlung war schnell gewählt, das St. Josef-Krankenhaus im Essener Stadtteil Werden. Da hatte meine Frau unsere beiden Töchter entbunden. Am 22. bin ich morgens hin. Mehrere Schwangere kamen, ließen sich untersuchen, alle gingen wieder. Kein Kind ward geboren an diesem Tage.

Was sehr selten vorkam, wie mir die Hebamme Sabine erklärte, eine Veteranin, die 2000 Geburten begleitet hatte und die mir Kreißsaal-Weisheiten für die Ewigkeit in den Block diktierte: „Mit den Vätern ist das so. Sie sind in einer völlig unbekannten Situation. Sie stehen vor einem Problem, bei dem es nichts nutzt, wenn sie aus dem Keller den Werkzeugkasten holen. Das macht den Mann hilflos“ Nur eins sei gewiss: „Am Ende, wenn das Kind da ist, weinen die Männer alle. Auch die, die mir vorher lange erklärt hatten, wie es richtig geht.“

Gegen Mittag waren auch Steffi und Christian ins Krankenhaus gekommen. Steffi, hochschwanger, stemmt den Arm in den Rücken und sagt: „Ich habe die Warterei satt“. Sie lächelt, weil sie keine Ahnung hat, dass dies gerade die ersten Minuten einer 24 Stunden währenden Prozedur sind. Die letzten 30 Minuten davon habe ist damals in meiner Reportage geschildert:

Freitag, 23. Dezember 2005, 11.07 Uhr: Die Presswehen haben eingesetzt. Sie kommen immer zu dritt, wie die Wellen auf dem Meer. Steffi bekommt den Tunnelblick. Sie presst die Luft durch die Zähne. Christian flüstert ihr Mut zu, küsst sie auf den Kopf, ergriffen und verwirrt von der Kraft der Natur. Sabine, die Hebamme, hat längst die Regie übernommen, motiviert Steffi in den Wehenkamm hinein. „Sie sind Spitze. Sie haben Kraft ohne Ende.“ Und sie tröstete im Tal: „Die Frisur ist schon zu sehen. Fühlen Sie mal das Köpfchen. Ist das genial? Eine Wehe noch.“

Das kleine Wunder ist ganz schön groß geworden

11.34: Für einen Atemhauch bleibt die Welt stehen, dann ist es geschehen. Ein neuer Mensch. Hallo Johanna. Du kleines Wunder.

Das kleine Wunder ist ganz schön groß geworden. Johanna ist seit gestern 15, die Haare trägt sie schön lang und immer ein wenig im Gesicht, wie es Teenager so gerne tun. Wie sitzen bei ihren Eltern im Garten, Tasse Kaffee, draußen nur mit Abstand, die Familie wohnt inzwischen in Mülheim. Die Spurensuche war gar nicht so einfach. Die Geburtsstation ist schon lange geschlossen, der Arzt lebt leider nicht mehr, Sabine ist auch über das Internet nicht mehr aufzuspüren.

Um so wichtiger, dass ich die Familie wiedergefunden habe. Und Johanna, die zu Hause Nanni und in der Schule Jojo gerufen wird, erzählt mir auch schnell recht offen von ihrem Leben. 9. Klasse am Gymnasium in Heißen, nein, eine gute Schülerin ist sie derzeit nicht. Latein, Chemie und Mathe sind die dunkelsten Wolken am Horizont, nun gut, das Schuljahr ist noch lang. Corona aber auch wirklich die Pest. „Präsenzunterricht ist für mich einfach besser.“

Johanna will Psychologin werden

Das heißt, sie braucht den Pauker, der im Nacken sitzt. Weiß sie denn schon, was sie später… ach, immer wieder diese dämlichen Opa-Fragen. Aber sie lächelt darüber hinweg und sagt: Psychologie. Ich will Psychologin werden. Da liegt der NC, der Numerus Clausus, allerdings bei 1,2.“ Ein dickes Brett. Aber man kann es in ihren Augen schon lesen. Das Ziel ist klar im Visier, das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Anderes Thema: Wie läuft’s mit den Alten? „Ganz gut, verglichen mit anderen Familien.“ Aber? „Na ja, ich muss um 20 Uhr abends zu Hause sein. Das ist schon hart.“ Lass mich raten: alle anderen dürfen länger? „Nicht alle, aber viele.“ Was macht ihr denn so nach der Schule? „Ich bleibe mit meiner besten Freundin Leandra immer noch gerne dort und wir spielen dann zusammen Klavier. Am liebsten die Musik von Ludovico Einaudi.“

Steffi und Christian setzen sich dazu. Wieder Kaffee mit Abstand. Wir schwelgen kurz in den Erinnerungen an diesen denkwürdigen Tag. Und ich kann endlich mal eine schon lange gärende Frage los werden: Wieso durfte der Reporter damals eigentlich im Kreißsaal sein. Steffi erklärt: „Sabine, die Hebamme, hatte mich schon früh darauf angesprochen, da sei so ein Typ von der Zeitung. Ich habe geantwortet, den muss ich mir erstmal genau angucken. Also so einen geschniegelten Anzug-Typen hätte ich bestimmt nicht dabei haben wollen.“ Ich bestehe. Glück gehabt. Ach ja, vielleicht sollte ich die Kollegin von damals noch mal anrufen. Nur so aus Spaß.

„Keine eigenen Kinder. Zu viel Stress. Vielleicht adoptieren."

Johanna findet es nicht wirklich toll, dass die älteren Herrschaften da so im Detail über ihre Geburt salbadern. Ich verstehe: Was gab’s denn als Geburtstagsgeschenk? „Habe ich schon vor drei Wochen bekommen. Ich zeig es Dir. Mein Zimmer ist aber nicht groß aufgeräumt.“ In der hinteren Ecke steht ein Terrarium. „Das ist Marvolo. Ja, wie aus Harry Potter.“ Sie greift hinein und holt ein kleines Geschöpft ans Tageslicht. „Eine kalifornische Kettennatter. Noch ganz jung.“ Stimmt, vielleicht zwei Regenwürmer lang. Sie wird mal 1,20 bis 1,50 Meter groß.“ Johanna sieht meinen Blick und sagt schnell: „Ungiftig“.

Ich streichele das dünne Tier ganz behutsam am Kopf. Was frisst die? „Kleine Mäuse.“ Du hast mir erzählt, du bist Vegetarierin. Ist das nicht widersprüchlich? Sie kennt den Einwand und wehrt ihn galant ab: „Das Tier braucht das, ich nicht. Wir Menschen können sehr gut leben ohne Fleisch, ohne Tiere töten zu müssen.“ Wie alt wird so eine Kettennatter? „20 bis 30 Jahre. Das bedeutet schon Verantwortung.“ Gewiss. Und du? Willst du dann zu späterer Zeit eine Familie haben? „Keine eigenen Kinder. Zu viel Stress. Vielleicht adoptieren. Das könnte ich mir vorstellen.“ Sie blickt mich mit großem Ernst an.

Ich nicke, verabschiede mich und gehe dann zur Tür. Die Eltern begleiten mich. Wir sagen nicht viel. Wir lächeln. Wie erfolgreiche Verschwörer.