Corona Wälder an Rhein und Ruhr bieten in Corona-Zeiten Erholung

An Rhein und Ruhr. Förster erwarten wegen steigender Corona-Zahlen wieder mehr Waldbesucher. Vier Tipps für Waldspaziergänge in der Rhein-Ruhr-Region.

Während des Lockdowns im Frühjahr zogen Heerscharen durch die Wälder in NRW, haushaltsweise und im gebotenen Corona-Abstand von mindestens anderthalb Metern. Förster erwarten, dass in den nächsten Wochen wieder verstärkt Menschen Erholung in Wäldern suchen. Vorausgesetzt: "Das Wetter passt - und wir bekommen noch ein bisschen 'goldenen Oktober' und 'goldenen Frühnovember', sagte Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz (28. Oktober 2020).

Schon am kommenden Wochenende gibt es dafür gute Chancen: "Der Samstag kann in der Rhein-Ruhr-Region ein richtig schöner Tage werden", kündigt Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor an. Die Sonne komme durch, es bleibe trocken bei Temperaturen von 17 bis 19 Grad. Der Sonntag bleibe mit ebenfalls 17 Grad mild: "Da ist es dann aber bewölkt, und es kann auch mal regnen."

"Für Erholung ist der Wald die erste Adresse"

"Die Leute brauchen Erholung, physisch wie psychisch - und da ist der Wald die erste Adresse", meint Thomas Kämmerling von Ruhr Grün, einem Eigenbetrieb des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Der RVR ist einer der größten kommunalen Waldbesitzer bundesweit. "Im Wald kann man durchatmen, seine Gedanken schweifen lassen", sagt Michael Blaschke vom Landesbetrieb. Menschen erlebten Wälder als "ein Stück Freiheit"; das gelte besonders, so Blaschke weiter, wenn man jetzt ansonsten viel Zeit im Homeoffice und überhaupt in den eigenen vier Wänden verbringe.

Aktuell ist Pilz-Zeit. Und es gibt vielerorts auch noch die Schlussphase des "Indian Summers" zu erleben - rote, orangefarbene, goldene und gelbe Blätter in allerlei Schattierungen. "Einige Bäume sind zwar nach dem trockenen Sommer schon kahl - aber es ist eben auch noch viel Herbstlaub da", berichtet Thomas Kämmerling von Ruhr Grün. Beispielsweise Roteichen sorgten mit ihrem Blattwerk noch für einen satten Farbenrausch.

Lärchen werfen ihre Nadeln ab

Stichwort Herbstlaub: "Die wenigen Sonnenstunden reichen nicht mehr um das grüne Blattkraftwerk in Schwung zu halten", erklärt Michael Blaschke vom Landesbetrieb. Der Baum entziehe den Blättern wichtige Pflanzenbausteine wie den grünen Farbstoff Chlorophyll, der das Licht für die Fotosynthese einfängt. Diese würden in den Wurzeln fürs Frühjahr gespeichert, während die Blätter abgeworfen werden.

Als erstes verfärben Birke, Ahorn und Kastanie ihr Laub. Buchen folgen teilweise erst beim ersten Frost. Und Hainbuchen behalten ihr (dann braunes) Laub häufig bis ins Frühjahr hinein. Die heimischen Nadelbäume behalten in der Regel ihre Nadeln. Einzige Ausnahme: Die Lärche. Sie verliert ihre Nadeln, die deutlich dünner sind, als etwa die Nadeln von Fichten und Tannen.

Ein paar Empfehlungen für Waldspaziergänge in der Rhein-Ruhr-Region: