Warum die Herkunft unserer Lebensmittel nicht immer klar ist

Das Wochenende liegt gerade hinter uns, und damit die, Zeit, in Ruhe zu frühstücken. Doch zurückliegende Skandale um verunreinigte Wilke-Wurst oder Milch-Rückrufe lassen uns nicht immer beruhigt am Frühstückstisch sitzen. Wie kann sich der Verbraucher schützen? Kann er überhaupt nachverfolgen, woher die Lebensmittel, die dort auf dem Tisch stehen, herkommen, woher die Zutaten stammen oder wo das Produkt produziert wird? Ein Test.

1. Der Morgen beginnt wie immer mit einem Kaffee. Heute im Angebot: Latin Grande von Tchibo. Der Verpackung zufolge stammen die „sonnenverwöhnten Arabica-Bohnen“ „zum Beispiel“ von den „zerklüfteten Steilhängen Guatemalas“, dem „grünen Hochland Brasiliens“ oder aus den „bergigen Anbaugebieten Honduras“. Auf Nachfrage der NRZ erklärt die Tchibo-Pressestelle, dass der Rohkaffee dieser Sorte „größtenteils“ aus der Region Huehuetenango aus Guatemala stammt.

Eine Kaffeeernte pro Jahr in Guatemala

„In Guatemala findet jedoch nur einmal im Jahr eine Kaffeeernte statt. Um trotzdem unseren Anspruch an Frische und Qualität gerecht zu werden sowie ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis unseren Kunden bieten zu können, ergänzen wir ernte- und saisonbedingt den Kaffee aus Guatemala mit Kaffees aus anderen lateinamerikanischen Ländern wie Honduras oder Brasilen“, erklärt eine Unternehmenssprecherin.

2. Und nun wird’s Zeit für eine Stärkung. Auf das Brötchen von Malzers – der Internetseite zufolge werden die Brötchen-Rohlinge in der jeweiligen Filiale gebacken – kommt etwas Margarine, darauf Rübenkraut. Malzers gibt auf Nachfrage an, dass der Teig für die Brötchen selbst hergestellt, geknetet und ausgeliefert werde. Die Mehle stammen einem Sprecher zufolge „überwiegend“ aus NRW.

3. Zurück zum Belag, dem „Rheinischen Zuckerrübensirup“. Auf dem Deckel steht, dass er zu 100% aus Zuckerrüben bestehe. Ein Blick auf die Internetseite des Unternehmens gibt dem Verbraucher Aufschluss darüber, dass die Rüben von Landwirten rund um Meckenheim stammen.

Rüben stammen aus einem Umkreis von 15 Kilometern

Unsere Anfrage an das Unternehmen gibt noch ein wenig mehr Aufschluss: „Die Rüben stammen zu 100% von Feldern in unmittelbarer Nähe unseres Produktionsstandortes in Meckenheim (im Radius von 15 km), also aus der Region Rheinland“, schreibt eine Sprecherin. Da es sich um ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe handele, sei die Herkunftsregion durch eine entsprechende EU-Verordnung fest definiert. Wer es noch genauer wissen möchte, könne per QR-Code oder per Eingabe auf der Internetseite grafschafter.de die Herkunft der Rüben nachverfolgen.

4. Auch die Herkunft unseres Aufschnittes, den wir bei einem Metzger in Essen-Rüttenscheid gekauft haben, lässt sich nachverfolgen. Im Angebot haben wir Rosmarinschinken und ein Stück Kalbsleberwurst. Woher das Fleisch dafür kommt, steht in einer Broschüre, die beim Metzger ausliegt und auf Nachfrage auch ausgehändigt wird. Das Kalbsfleisch für die Leberwurst stammt der Broschüre nach vom Hof Schollbrock im münsterländischen Altenberge, eine Adresse steht ebenfalls darin. Die Kälber werden auf Stroh und zum Teil auf der Weise gehalten, versorgt werden sie unter anderem mit Gras, Hopfen oder Rapsschrot Futter aus eigenem Anbau. Das Schweinefleisch für den Rosmarinschinken stammt aus eigener Zucht, ist in der Broschüre zu lesen – versehen mit der Aufforderung: „Besuchen Sie unsere Tiere!“ Zu finden sind sie bei Bauer Weber in Essen-Kettwig oder bei Bauer Steffens in Brüggen am Niederrhein. Die Nachverfolgung für diese Wurstwaren bekommt am Frühstückstisch eine glatte Eins.

Vorbildliche Angabe auf dem Ei

5. Unsere Frühstückseier stammen aus Kevelaer vom Hof Möllenhof. Das erfahren wir recht schnell, indem wir die auf dem Ei gedruckte Zahlen- und Buchstabenkombination auf der Internetseite was-steht-auf-dem-ei.de eingeben. Die Abkürzung DE steht für das Herkunftsland, in diesem Falle Deutschland. Eine 0 ist der Code für Biohaltung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung. Die ersten beiden Ziffern der langen Zahlenfolge stehen für das Bundesland – für NRW sind das die Ziffern 05. Dann folgt die Legebetriebsnummer, am Ende die Stallnummer. Diese lange Gesamtzahl kann man auf der Internetseite eingeben und erhält die entsprechende Herkunftsangabe. Vorbildlich!

6. Wenn wir gerade bei Milchprodukten sind: Der Frico Gouda auf unserem Brötchen stammt, wie wir von dem Unternehmen Friesland Campina erfahren, aus der „Region Holland“. Er werde „aus holländischer Weidemilch gekäst und dort natürlich auf Holzregalen in der Rinde gereift“, so eine Sprecherin. „Gouda Holland“ sei seit 2010 als „geschützte geographische Angabe“ (g.g.A.) eingetragen und geschützt

7. Nun lauert die Herausforderung bei den süßen Brotaufstrichen. Der Honig verspricht zwar „höchste Reinheit und Qualität“ und das „seit 1927“, verrät nicht aber, woher der Honig genau stammt. Auf der Verpackung steht lediglich: „Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern.“ Diese Angabe ist nach geltenden Normen absolut korrekt, darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Allein: Die Angabe ist wenig aussagekräftig.

Deutsche Honigernte deckt nur 15 bis 20 Prozent des deutschen Verbrauchs

Nachdem wir ein Foto von der Qualitäts-Kontrollnummer geschickt haben, kann das Unternehmen uns die Herkunftsländer nennen: Mexiko, Kuba, Argentinien, Chile, Türkei, Spanien. „Da die deutsche Honigernte schon seit Jahrzehnten nur 15 bis 20 Prozent des deutschen Verbrauchs decken kann, müssen 80 bis 85 Prozent des Honigs, der in Deutschland verzehrt wird, importiert werden“, erläutert eine Sprecherin. Die Qualität werde regelmäßig überprüft. Die Langnese-Sprecherin erklärt, warum nicht die einzelnen Herkunftsländer benannt werden: „Da wir für unsere Honige auf immer wechselnde Länder zurückgreifen und daraus resultierend auf immer unterschiedliche Anteile, geben wir die einzelnen Länder nicht an. Letztendlich würden Sie wechselnde Angaben finden, die jedoch keinerlei Aussage über die Qualität des Honigs geben.“ Abfüllort ist Langnese in Bargteheide.

8. Auch bei der Heidelbeer-Konfitüre von Zentis ist durch den Blick aufs Schild nicht zu erkennen, woher die verarbeiteten „40 Gramm Früchte“ denn stammen. Auf Nachfrage der NRZ gibt Zentis an, dass es sich um „besonders aromatische Wildheidelbeeren aus Kanada“ handelt. „Unser Ziel ist beim Einkauf immer, Rohwaren aus möglichst nahegelegenen Regionen zu beschaffen. Das ist natürlich abhängig davon, ob sie in den erforderlichen Qualitäten und Mengen verfügbar sind“, schreibt eine Sprecherin. „Da wir nur die besten Rohwaren für unsere Produkte verwenden, variieren die Bezugsländer ständig. Aktuell sind wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet, die Herkunft unserer Rohwaren auszuweisen“, erklärt sie weiter. Produziert werde die Konfitüre im Zentis-Werk Aachen.

Apfel aus dem Alten Land oder aus Frankreich

9. Bleiben wir bei Früchten. Der Apfel auf dem Frühstückstisch stammt aus einer Viererpackung, die wir bei einem Discounter gekauft haben. Der Apfel der Sorte „Honeycrisp“ kommt laut Verpackungsangabe aus Frankreich. Auf unsere Recherche hin erfahren wir, dass diese Apfelsorte in Deutschland, im Alten Land, und Frankreich von 80 Züchtern angebaut wird – 55 in Frankreich, 25 in Deutschland. In einer Datenbank können wir die auf der Packung abgedruckten „GGN“-Nummer eingeben und erfahren, dass der Apfel aus Seiches sur le Loir in Frankreich stammt.

Niederrhein Diese Kennzeichnungen sind vorgeschrieben Nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW sind die Herkunftsangaben bei unverarbeitetem Rindfleisch, Eiern, Fisch sowie den meisten Obst- und Gemüsearten vorgeschrieben. Dazu gehört mindestens die Angabe des Ursprunglandes. Bei verpacktem frischem, auch tiefgefrorenem, Geflügel-, Schweine-, Schaf oder Ziegenfleisch muss stehen, in welchem Land Aufzucht und Schlachtung stattgefunden hat. Die Verbraucherzentrale gibt auf ihrer Internetseite Anleitungen, wie man die Herkunft von Lebensmitteln erkennen kann: www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/lebensmittel

10. Bei der flüssigen Vitaminzufuhr ist die Herkunft eigentlich gar nicht in Erfahrung zu bringen. Der Multivitamin-Saft von Valensina gibt keine Auskunft, unsere Fragen werden von dem Unternehmen kurz und knapp beantwortet: Das es sich um eine Mehrfruchtsaft handele, stammten die Früchte „aus ganz unterschiedlichen Ländern“. Näher benannt werden sie nicht. Ein Verbraucher könne „zur Zeit noch gar nicht“ die Herkunft nachverfolgen, heißt es weiter. Produziert werde der Saft im Valensina-Werk in Vechta.

Fazit: Bei Wurst, Eiern, dem Apfel und dem als regional gekennzeichneten Rübenkraut war die Verfolgbarkeit wirklich gut nachvollziehbar. Bei den anderen Lebensmitteln, vor allem bei verarbeiteten Lebensmitteln, mussten wir bei Unternehmen nachfragen und erleben, dass die Herkunftsorte immer mal wieder variieren können.