In Essen findet an diesem Wochenende die Motorshow statt.

Was am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los ist

Niederrhein/Ruhrgebiet. Viele PS gibt es am Wochenende bei der Motorshow in Essen. Wir haben zusammengefasst, was sonst noch so in der Region los ist.

Was am Wochenende am Niederrhein und im Ruhrgebiet los ist

Weihnachts- und Adventsmärkte stehen am Wochenende an vielen Orten am Niederrhein und im Ruhrgebiet an. Wer Lust auf etwas anderes hat, darf sich unter anderem auf das Abschlusswochenende der Motorshow in Essen oder Manga-Conventions in Oberhausen oder Düsseldorf freuen. Schauen Sie einfach mal rein - hier kommt eine Übersicht zu den Veranstaltungen von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember.

Dinslaken

Der Neutor Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie in Dinslaken ist das ganze Wochenende geöffnet. Am Freitag ist um 15 Uhr der Nikolaus zu Gast, am Samstag gibt um 19 Uhr Anna Maria Zimmermann ein Konzert bei freiem Eintritt.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts mit rund 50 Ausstellern in der Zechenwerkstatt in Lohberg sind Freitag, 15 bis 21 Uhr, Samstag, 10 bis 21 Uhr und Sonntag,10 bis 18 Uhr. Mehr Infos finden Sie hier.

Düsseldorf

Am Sonntag findet die Manga- und Comic-Convention in der VHS in Düsseldorf (am Samstag in Oberhausen) statt. Hier bieten Händler ihre Produkte an und Zeichner ihre Werke – darunter viele Newcomer wie Diebbie. Der Eintritt kostet fünf Euro. Mehr Infos finden Sie hier.

Essen