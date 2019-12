Im Zoo. Wer erfolgreich ein Unternehmen führen möchte, kann sich in der Tier- und Pflanzenwelt Tipps holen, so Zoologin Constanze Mager vom Burgers’ Zoo.

Gorillas, Flamingos, Erdmännchen oder Blattschneiderameisen… von denen kann man ganz schön ‘was lernen! Das ist die Überzeugung der österreichischen Zoologin Constanze Mager. Seit acht Jahren ist sie im „Königlichen Burgers’ Zoo“ im niederländischen Arnheim tätig. Dieses Jahr erschien ihr – vorläufig nur auf Niederländisch erhältliches – Buch, in dem sie die Parallelen im Verhalten und der sozialen Organisation zwischen Mensch und Tier aufzeigt: „Störe niemals einen lausenden Affen!“

Niederrhein „Störe niemals einen lausenden Affen“ Constanze Mager wurde 1976 in Wien geboren, lebt seit 2001 in den Niederlanden. Im Koninklijke Burgers‘ Zoo in Arnheim arbeitet sie als Zoologin und als Leiterin der zoopädagogischen Abteilung. Sie engagiert sich u.a. für die Organisation und Durchführung der Naturschutzkampagnen europäischer Zoos, so u.a. 2011 für die Menschenaffen und 2017/18 für die asiatischen Singvögel. Sie ist Vorstandsmitglied der Stiftung, die das Naturschutzprojekt in Belize für Burgers‘ Zoo organisiert – ein Teil des Erlöses aus Vorträgen und Büchern geht an den Naturschutz in Zentralamerika. Ihr Buch „Stoor nooit een vlooiende Aap“ (Störe niemals einen lausenden Affen“, 20,99 Euro, levboeken) beschäftigt sich mit Bio-Inspiration, Lehren aus der Natur.

Frau Mager, Sie sprechen in Ihrem Buch ganz oft von „Bio-Inspiration“. Was bedeutet das?

Unsere menschliche Welt verändert sich momentan rasend schnell. Allerlei evolutionär für Menschen neue Fragestücke werden aufgeworfen, wie etwa zum Thema Betriebskultur, Fusionen von Firmen oder die effektivste Anzahl Mitarbeiter im Unternehmen. Bei Tieren hat die Evolution in den letzten Millionen Jahren schon selektiert, was funktioniert. Die erfolgreichsten Strategien und Konzepte sieht man nun im Tierreich vertreten. Wer die richtigen Fragen stellt und gut beobachtet, holt sich viel Wissen und Inspiration aus der Natur.

Wer effizient und erfolgreich ein Unternehmen führen will, kann bei den Erdmännchen abgucken?

Erdmännchen sind jedenfalls prima angepasst an das Überleben in ihrem Lebensraum. Hochsozial stellen sie den Erfolg der Familiengruppe auf den ersten Platz – vor dem individuellem Erfolg. Wäre wohl vielen Firmenchefs ganz recht!

Erdmännchen sind Alleskönner

Aber Erdmännchen sind Alleskönner mit recht chaotischer Aufgabenverteilung. Also vielleicht ein Idealbild für ein kleines Startup, aber nicht geeignet als leuchtendes Beispiel für Großbetriebe. Da passt die Organisationsform eines Insektenstaates wahrscheinlich besser.

Führen wie ein Silberrücken

Parallelen zwischen menschlichem und tierischem Verhalten lassen sich entdecken, wenn man Menschenaffen beobachtet. Wieviel „Silberrücken“-Manieren soll ein Chef denn so haben?

So ein Haremsleiter bei Gorillas steht für Stärke und Vertrauen, er ist eine zentrale Figur in der Gruppe. Viele Leute sehen so einen Silberrücken und denken, so ein Chef wären sie auch gerne. Aber selbst der Führungsstil eines Silberrückens hat seine Fallgruben. Innovationen zum Beispiel sind weniger sein Ding.

In Ihrem Buch stellen Sie die These auf, dass man Kollegen viel „lausen“ soll, aber „lausende Affen besser nicht stört“. Warum das?

Bei Affen bedeutet Lausen, die Bindung zu stärken. Ganz wichtig, wenn eine soziale Gruppe reibungslos funktionieren soll. Außerdem ist es eine vertraute, fast intime Handlung. Vor allem als Neuling in der Gruppe aber wird man bei so einem kleinen Beisammensein als Störfaktor gesehen und erntet damit keine Pluspunkte. Also besser nicht stören!

Wir können also für unser tägliches Leben viele Tipps bekommen, wenn wir uns in der Tier- und Pflanzenwelt umschauen. Den Klettverschluss hat auch die Natur erfunden. Disteln arbeiten mit dieser Technik…

Genau! Diese schon Jahrzehnte alte Erfindung ist eigentlich der Grundstein von Biomimicry oder Bionik, dem Abgucken von der Natur für die menschliche Anwendung. Ein interessantes Feld, aber ich selber beschäftige mich mehr mit den verhaltensökologischen Konzepten, also der sozialen Seite.

Sie bieten Seminare an – was möchten Sie vermitteln?

Im Burgers` Zoo haben wir ja auch das Safari Meeting Centre, ein eigenes Kongresszentrum. Viele Geschäftsgruppen kommen zu uns, und ein etwas mehr natur- und tiergerichtetes Programm wird dann gerne gebucht. Also erzähle ich schon mal einer Firma oder den Beamten einer Gemeinde, wie Tiere miteinander kommunizieren oder wie sie zusammenarbeiten.

Ein Zoo ist mehr als ein Ausflugsziel für die Familie

Ich möchte dabei die Leute näher an die Natur heranführen, Bewunderung wecken für all die besonderen Tierarten und ihre Lebensweise. Und eigentlich will ich auch gerne aufzeigen, dass ein moderner Zoo viel mehr ist als einfach bloß ein Ausflugsziel mit der Familie.

In wenigen Wochen werden Sie wieder auf Expedition gehen - was ist da Ihr Job?

Burgers´ Zoo hat ein hunderte Quadratkilometer großes Naturreservat in Belize, Mittelamerika. Ich schaue dort eigentlich jedes Jahr vorbei, um zu sehen wie es läuft. Dann nehme ich eine Reisegruppe mit, so dass die Ranger ihre Skills, also Fähigkeiten, als Begleiter von Ökotouristen üben können und gleichzeitig etwas Geld für das Projekt reinkommt. Mangrovenwanderung durch den Schlamm, Baumschule und Mayatempel besuchen, Vogelbeobachtungen und Seekühe suchen, jeder Tag ist alles.

Das klingt nach Abenteuer.

Ganz sicher! Aber man muss nicht unbedingt um die Welt reisen, um die Schönheit der Natur wertschätzen zu lernen!

zwillinge für den burger’s zooEs gibt immer noch Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann.

Unsere Unkenntnis ist enorm! Es sind noch mehr Arten nicht entdeckt als bekannte Arten. Wir wissen noch nicht wie Rochen ruhen, ob Schmetterlinge ein Territorium haben oder wie Schimpansen ihre Freunde wählen.

Das sind nur einige der Themen von wissenschaftlichen Arbeiten die in den letzten Jahren bei uns im Zoo bearbeitet sind. Von diesen winzig kleinen Mosaiksteinchen der Wissenschaft will ich gerne an dieser Stelle für die NRZ-Niederrheinredaktion berichten. Und zweifellos hat die Natur noch Millionen interessanter, noch unbekannter Wissenswertigkeiten für uns parat!