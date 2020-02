Was wird aus dem Metronom-Theater am Oberhausener Centro?

An Rhein und Ruhr. Am 22. März soll mit der Vorstellung vom „Tanz der Vampire“ der letzte Vorhang fallen. Doch es gibt zwei Interessenten für das Musical-Theater.

In vier Wochen soll im Oberhausener Metronom-Theater am Centro endgültig das Licht ausgehen. Die Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung von Betreiber Stage Entertainment und Betriebsrat sind gescheitert, obwohl der Betriebsrat ein Konzept zum Weiterbetrieb auf den Tisch gelegt hat. Am Dienstag gab es Sozialplanverhandlungen, den die Mitarbeiter mit einer Demonstration vor dem Metronom-Theater begleiteten. Dabei gebe es durchaus eine Chance, einen Spielbetrieb in Oberhausen fortzuführen. Nach Informationen der NRZ gibt es zwei Interessenten für die ‘98/’99 gebaute Spielstätte. Allerdings kursieren Gerüchte in der Stadt, dass der jetzige Betreiber Stage Entertainment nicht an ein Konkurrenzunternehmen verkaufen will.

So viele Übernachtungen wie nie

Oberhausens Tourismus-Manager Rainer Suhr sorgt sich um die Zukunft des Standortes. Schließlich seien Musicalbesuche für viele Tausend Gäste ein Grund für die Übernachtungen im Ruhrgebiet. Allein in Oberhausen gab es im vergangenen Jahr so viele Übernachtungen wie nie zuvor: 546.466. Das entspricht einer Steigerung von 14,8 Prozent. 40.000 bis 50.000 Übernachtungen im Jahr seien auf einen Musicalbesuch zurückzuführen, sagt Suhr zur NRZ.

Für das laufende Jahr ist Suhr nicht ganz so optimistisch. Zwar setzt er Hoffnungen in die Ausstellung „Die Schlümpfe“ und die Virtual-Reality-Halle „The Void“ am Centro. Andererseits entfällt das Zugpferd Gasometer in diesem Jahr, weil die Ausstellungstonne wegen Sanierung geschlossen ist. Und: „Der Rückzug von Stage Entertainment aus dem Ruhrgebiet und die daraus resultierende Situation rund um das Metronom Theater hat zudem noch nicht absehbare Auswirkungen auf die touristische Attraktivität Oberhausens und das Übernachtungsgeschäft in der Stadt, vom Wegfall der Arbeitsplätze ganz zu schweigen.“ Er hofft, dass Stage anderen Betreibern die Chance gibt, das Haus zu bespielen: „Betreibern, die dem Standort mehr Vertrauen entgegenbringen und für ihr Geschäftsmodell sehr wohl eine erfolgreiche Zukunft in Oberhausen sehen“, so Suhr.

Dabei ist nach Informationen der NRZ der direkte Konkurrent von Stage, „Mehr-BB“, am Metronom-Theater interessiert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass man in Oberhausen Musicals, Shows oder Konzerte anbieten kann, die sich rechnen. Mehr-BB hatte zuletzt vor allem das Essener Colosseum mit Tournee-Produktionen wie Flashdance oder Ballet Revolución genutzt. Nachdem Stage das Gebäude am Berliner Platz nun an die RAG-Stiftung und Eon verkauft hat, fällt damit ein wichtiger Standort für Mehr-BB weg. Burkhard Koch, einer der Geschäftsführer, sieht in Oberhausen viele Vorteile bei einem möglichen Engagement: Es sind neue Hotels gebaut worden, ein weiteres wird demnächst eröffnen, das Centro, die Arena, Sealife oder Legoland seien starke strategische Partner. Die Frage, ob Mehr ein konkretes Angebot auf den Tisch gelegt hat, kommentiert Koch nicht. Mehr-BB betreibt außerdem das Capitol in Düsseldorf und den Musical Dome in Köln.

Koch weiß: Die Übernachtungen im Ruhrgebiet strahlen durchaus auch auf Düsseldorf aus. Wer in Essen oder Bochum übernachtet, schließt auch mal einen Musical-Besuch in Düsseldorf an, so sein Eindruck.

Kein Interesse am Leerstand

Geht Stage nicht auf das Angebot von Mehr ein, gibt es nach NRZ- Informationen noch einen zweiten Interessenten: Unibail Rodamco Westfield, Inhaber des Einkaufszentrums Centro. Denn an einem brachliegenden Theater in der Neuen Mitte können die Centro-Besitzer ebenso wenig Interesse haben wie Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU). „Keinen Glauben schenken wollen wir den Gerüchten, Stage Entertainment werde seinen bisherigen Standort für den Wettbewerb blockieren und leerstehen lassen“, sagt er. „Gleichwohl werde ich die New Yorker Eigentümer in einem persönlichen Brief anschreiben, in dem ich versuche, die Folgen der Schließung des Theaters aus der örtlichen Perspektive darzustellen. Gleichzeitig appelliere ich in dem Schreiben an die Verantwortung und die Seriosität des Unternehmens.“

Stage Entertainment äußert sich auf Anfrage der NRZ nicht, da man sich noch „mitten in vertraulichen Gesprächen mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft und den Mitarbeitern“ befinde, gibt ein Unternehmenssprecher an.