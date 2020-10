Am Niederrhein. Ein hochmoderner Leitstand wird eröffnet, ein Hafenlabor folgt Ende 2021: Wissenschaftler arbeiten an autonom fahrenden Binnenschiffen.

In Duisburg wird an der Zukunft der Binnenschifffahrt geforscht. An diesem Donnerstag (22. Oktober 2020) wird ein hochmoderner Steuerstand nebst Simulator eröffnet, an dem die Interaktion von autonomen und von Menschen gesteuerten Schiffen untersucht werden soll. Und erst kürzlich hatte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) der Universität Duisburg-Essen (UDE) übergeben.

"Aus unserem Anstoß ist eine regelrechte Projektfamilie entstanden", freute sich Ocke Hamann, Verkehrsexperte der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) gegenüber der Redaktion. Die Ruhr-IHKs hatten sich im Jahr 2018 mit der Forderung zu Wort gemeldet nach einem Testfeld in der Region für automatisierte Binnenschiffe.

Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft

Ein Kompetenznetzwerk mit starken Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft wurde gegründet - UDE und RWTH Aachen einerseits, andererseits Firmen wie Duisport, Evonik, Rhenus Logistics, Haeger & Schmidt oder HKM. Unterstützung kommt von Land und Bund. Eine vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) erstellte Machbarkeitsstudie schlägt das 20 Kilometer lange Endstück des Dortmund-Ems-Kanales als Testfeld vor - bis dahin ist aber noch Forschung nötig.

Das Ziel: Gegenüber Straße und Schiene soll die Wasserstraße nicht ins Hintertreffen geraten - durch die zunehmende Automatisierung soll die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschifffahrt gestärkt werden. Die Effizienz der Schiffe steigt, für Reeder sinken die Kosten. Schiffsführende hätten mit einem Fernsteuerleitstand einen festen Arbeitsplatz an Land.

Großes Potenzial auf Kanälen im Ruhrgebiet

Gerade auf den Kanälen im Ruhrgebiet sieht IHK-Experte Hamann großes Potenzial für ferngesteuerte oder später vollautonome Binnenschiffe - etwa, wenn es um die Versorgung der Menschen in der Region mit Konsumgütern geht. "Da ist viel Platz, um Verkehr von der Straße aufs Wasser zu holen", meint Hamann. Dafür sei aber die Entwicklung neuer und vor allem kleinerer Schiffstypen nötig.

Das Versuchs- und Leitungszentrum autonome Binnenschiffe (VeLaBi), das an diesem Donnerstag durchs NRW-Verkehrsministerium am DST in Duisburg eröffnet wird, gilt dabei als echter Meilenstein. Herzstück ist ein frei konfigurierbarer Steuerstand in einem Schiffsführungssimulator mit einem 360°-3D-Projektionssystem und Schnittstellen zu einem realen Testschiff. Auf Basis von künstlicher Intelligenz werden Steuerungsalgorithmen entwickelt und trainiert.

Hafenlabor folgt Ende 2021

Das Hafenforschungsforschungslabor (HaFoLa) soll in einer Halle entstehen, in der die Topografie eines Hafens abgebildet ist – nebst Hafenbecken, Kaimauer, Schiffsmodellen, Containern und Umschlaggeräten. Auch hier geht es um Digitalisierung und Automatisierung. Die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.