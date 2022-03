Wesel: Auto fährt in Rhein, Taucher suchen nach Vermissten

Am Stadthafen in Wesel ist am Montagabend ein Auto in den Rhein gefahren. Zwei Männer wurden gerettet, drei weitere Menschen werden vermisst.

Nachdem am Montagabend ein Auto in den Rhein bei Wesel gefahren ist, geht die Suche nach der vermissten jungen Menschen am Morgen weiter. Die Rettungskräfte bereiten derzeit eine neue Bergungsaktion im Weseler Stadthafen vor. Zuständig dafür ist die Wasserschutzpolizei – sie hat eine Taucherstaffel der Bochumer Polizei angefordert, die ist mittlerweile vor Ort angekommen.

Auch eine Unterwasserdrohne wird eingesetzt, berichtet unsere Reporterin vor Ort. So soll geklärt werden, ob das Auto unter Wasser unter einem Kran eingeklemmt oder abgetrieben wurde. Sollte der Wagen dort gefunden werden, ist allerdings noch unklar, wann und wie die Bergung durchgeführt wird. „Es kann noch Stunden oder sogar Tage dauern“, sagt Peter Reuters, Pressesprecher der Kreispolizei Wesel am Vormittag. Reuters erwartet, dass zumindest zeitnah Klarheit darüber herrscht, ob sich der Wagen unter der Baggerschaufel des Krans befindet und ob die Vermissten dort eingeklemmt sind.

Bereits am Montagabend lief in Wesel ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr: Ein Auto war um kurz nach 19 Uhr an der Hafenstraße in den Rhein gefahren, ein 17- und ein 20-Jähriger aus Wesel konnten danach aus dem Fluss gerettet werden. Drei weitere Heranwachsende, so erzählten es die beiden später der Polizei, hätten mit ihnen in dem Audi gesessen. Sie werden weiterhin vermisst, Suche und Bergung mussten am Abend zunächst abgebrochen werden, bis wieder Tageslicht herrschte. Nähere Informationen zur Ursache und zum Ablauf des Unfalls gab es zunächst nicht. Das Ufer ist an der Unfallstelle frei zugänglich und nicht gesichert.

Auto in Rhein gefahren: Mehrere Notrufe bei Polizei und Feuerwehr in Wesel

Am Abend gegen 19.15 Uhr laufen bei den Leitstellen der Polizei und der mehrere Notrufe auf. Die , die Wasserschutzpolizei und die Polizei fahren mit zahleichen Einsatzkräften zum Unglücksort. Zwei Personen können sich nach Angaben der Kreispolizei aus dem Auto retten. Der Wagen selbst und die im Inneren vermuteten weiteren Personen wurden bisher nicht gefunden. Taucher konnten am Abend aufgrund gefährlicher Strömungen nicht ins Wasser, hieß es vor Ort. Ein Hubschrauber und Boote der Wasserschutzpolizei waren im Einsatz. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, sei der Wagen bereits untergegangen und nicht mehr zu sehen gewesen, sagte der Weseler Feuerwehrchef Thomas Verbeet.

Rettungskräfte suchen am Montagabend nach dem Fahrzeug, das im Hafen ins Wasser gestürzt ist. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Gegen 21 Uhr wurde ein Gegenstand im Wasser unter einem Hafenkran geortet. Mit einem Sonar der Feuerwehr Duisburg wurde bis in den späten Abend untersucht, ob es sich dabei um das verunglückte Fahrzeug handelt. Auch ein Boot des Wasser- und Schifffahrtsamtes, das ebenfalls mit einem Sonar ausgestattet ist, kam zum Einsatz. Doch schon am Abend stand fest: Selbst wenn es sich um das gesuchte Fahrzeug handeln sollte, kann es in der Dunkelheit nicht mehr geborgen werden.

Zwei Personen wurden aus dem Rhein in Wesel gerettet

Die beiden geretteten Personen werden mit in ein Krankenhaus gebracht. Es soll sich um Fahrer und Beifahrer handeln. Laut Polizei stehen diese unter Schock. Sie konnten sich wohl selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zur Unfallursache gibt es noch keine Hinweise. Es ist momentan nicht bekannt, warum das Auto in den Fluss gefahren ist. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Wesel in Verbindung zu setzen (Telefon 0281-107-0). (meko/dpa)

