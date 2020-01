An Rhein und Ruhr. Um Pulse of Europe ist es ruhig geworden. In Düsseldorf, Essen, Mönchengladbach plant die Bewegung was Neues. Kooperation mit Fridays für Future?

Wie sich „Pulse of Europe“ an Rhein und Ruhr neu erfindet

Die Europawahl ist passé, die Diskussion um die Wahl von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission fast vergessen. Es ist ruhig geworden um die proeuropäische Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ (PoE). Vor rund drei Jahren bahnte sie sich den Weg in die Öffentlichkeit. Aktivisten gingen auf die Straße – und das nicht gegen eine Sache, sondern ausdrücklich dafür. Jetzt will sich die Bewegung neu erfinden.

„Restart 2020“ überschreibt die Düsseldorfer Gruppe von Pulse of Europe diesen Prozess auf ihrer Internetseite – und ist damit weiter als viele andere Ortsgruppen, die noch immer Kundgebungen und Aktionen für Mai 2019 ankündigen.

Zu diesem Zeitpunkt lebte die Bewegung, die sich vor rund drei Jahren gründete und verbreitete, wieder auf. Die Europawahl stand an, rechte Kräfte witterten die Chance, das Europaparlament zu kentern, weshalb die proeuropäischen Kräfte wiederum für eine große Wahlbeteiligung warben. „Das war ein Erfolg – wir hatten in Deutschland rund 60 Prozent Wahlbeteiligung“, sagt Susanne Jud von der Pulse-of-Europe- Gruppe Mönchengladbach. „Für diese gute Wahlbeteiligung waren wir mitverantwortlich“, ist Stephanie Hartung, Sprecherin und Gründungsmitglied von Pulse of Europe, überzeugt.

Nach der Europawahl kehrte Ruhe ein

Nach der Wahl dann: Stille. „Nach der Europawahl hatten wir bei unseren Aktionen weniger Zulauf“, stellt Guido Gretenkordt vom Düsseldorfer Organisationsteam fest. Die letzte große Aktion sei am 9. Oktober auf dem Johannes-Rau-Platz gewesen. Die Gründe für die abebbende Teilnahme seien vielfältig. „Grundsätzlich nutzen sich wöchentliche Aktionen für politische Themen in der Regel etwas ab“ meint Gretenkordt. Zudem hätten sich vor der Europawahl alle Aktivisten sehr stark engagiert, danach hätte man sich erst etwas sammeln und neu justieren müssen.

Niederrhein Was Pulse of Europe in Düsseldorf und Essen planen Pulse of Europe aus Düsseldorf will sich mit einigen Europa-Schulen besprechen und gemeinsame Projekte entwickeln. Auch die Essener Pulse-of-Europe-Gruppe demonstriert derzeit nicht. Die nächste aktuell geplante Aktion wird am 19. Februar stattfinden. Gemeinsam mit der Stiftung Mercator wird an der BMV Schule über das Free-Interrail-Programm informiert. Dabei sponsert die EU jungen Menschen eine Reise durch Europa.

Als Konsequenz habe man sich etwas zurückgezogen, um die Köpfe zusammenzustecken. „Wir haben analysiert, an welcher Entwicklungsschwelle wir stehen, und unsere Zielsetzungen, Strategien und Vorgehensweisen neu ausgerichtet“, sagt er. Es seien viele neue Ideen entstanden. Die Präsenz auf der Straße werde dabei nicht mehr alleine im Vordergrund stehen, vielmehr gehe es um dauerhafte Projekte und Aktionen mit Kooperationspartnern, erläutert Gretenkordt.

Zusammenarbeit mit Fridays for Future?

In diesem Monat wolle die Bewegung in Düsseldorf zum Beispiel gemeinsame Projekte mit einigen Europaschulen entwickeln. Zudem wolle man die sozialen Medien viel mehr nutzen als bisher, um so auch jüngere Aktivisten zu gewinnen. Ob eine Zusammenarbeit mit der Fridays-for-Future-Bewegung möglich ist, werde man sich anschauen, meint Gretenkordt. Die Rettung des Klimas sei zumindest auch ein großes europäisches Thema. PoE-Sprecherin Stephanie Hartung sieht die Klima-Bewegung nicht als Konkurrenz, glaubt aber: „Fridays for Future braucht Pulse of Europe nicht, um Aufmerksamkeit zu generieren.“

Dass Pulse of Europe weitermachen will, scheint indes unbestritten. Eine Abfrage ergab: Von den anfangs rund 130 Städtegruppen wollen sich rund 80 weiter engagieren. Das wurde auch auf einem internationalen Netzwerktreffen im November deutlich gemacht. „Es ist wichtig, dass wir der Mehrheit ein Gesicht geben und uns für ein friedliches und freiheitliches Europa tatkräftig engagieren“, meint Gretenkordt. „Aber wir müssen uns auch weiterentwickeln und die kritischen Punkte der Europäischen Union benennen.“

Auch in Mülheim an der Ruhr warb die Gruppe Pulse of Europe für die Teilnahme an der Europawahl 2019. Foto: Martin Möller / Martin Möller / Funke Foto Services

Die Mönchengladbacher Pro-Europäer von Pulse of Europe hingegen treffen sich noch wacker an jedem ersten Sonntag im Monat im Kolpinghaus am Alter Markt. Auf den Tischen liegen kleine Buttons, Flaggen, Handfähnchen in EU-Optik.

Schulleiter aus Kleve kommt im Europa-Pulli

Für diesen harten Kern, rund sechs bis acht Männer und Frauen, ist Europa wirklich eine Herzensangelegenheit. Christoph Riedl, Schulleiter der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve, ist sogar im blauen Europa-Kapuzenpulli gekommen.

Kundgebungen habe es hier nicht viele gegeben. Anfang April 2019 aber trafen dann gleich zwei Gruppen aufeinander. Während Pulse of Europe für die EU auf die Straße ging, protestierten die Gelbwesten, die von Rechtspopulisten unterstützt wurden, gegen die Europäische Union. Eine Ausnahme. Normalerweise steht die Pulse-of-Europe-Gruppe an einem Stehtisch vor dem Gebäude, singt die Europahymne und spricht Passanten an, um auf sich, ihre und die europäische Idee aufmerksam zu machen.

Zuspruch von der Mönchengladbacher Prinzengarde

Doch an diesem Sonntag ist das Wetter eher usselig, die Gruppe trifft sich drinnen. Nur für ein Gruppenfoto mit Fahne geht es vor die Tür. Spontan gesellt sich ein Vertreter der Mönchengladbacher Prinzengarde dazu. Die Idee, Europa nach vorne zu bringen, finde er toll, meint er. Und für ein Pärchen, das später über den Platz flaniert, stürmt Christoph Riedl von seinem Sitzplatz auf und nach draußen, um den beiden einen Flyer in die Hand zu drücken.

Der harte Kern von Pulse of Europe in Mönchengladbach. Die Aktivisten treffen sich an jedem ersten Sonntag im Monat im Kolpinghaus. Foto: d.L. / Funke

Nein, „die Bewegung ist nicht tot“, sagt Dr. Ulrich Pongs, ein freundlicher, grauhaariger Herr mit dunkler Anzugsweste, und fügt hinzu: „Aber es bedeutet Anstrengung, sie aufrecht zu erhalten.“ Susanne Jud nickt. Die Bewegung müsse einen langen Atem beweisen. „Es ist ein Marathon, kein Sprint“, sagt sie. „Leider ist es deutlich ruhiger geworden“, sagt Sprecherin Stephanie Hartung, „aber das war uns von Anfang an klar.“

Menschen gehen auf die Straße, wenn Gefahr drohe

„Man muss sich für die Demokratie einsetzen und etwas dafür tun“, ist Christoph Riedl überzeugt. Und deshalb sei es ihm egal, ob hundert Leute zu Veranstaltungen kommen oder nur zwanzig. Europäische Themen seien derzeit nicht so präsent, im vergangenen Jahr sei das mit der EU-Wahl noch anders gewesen. Erst wenn es gefährlich werde, wenn sich Bürger durch politische Strömungen oder Entscheidungen bedroht fühlten, gingen die Menschen auf die Straße. „Angst ist ein schlechter Berater, aber ein guter Motor, um die Menschen von der Couch auf die Straße zu bringen“, weiß auch Stephanie Hartung.

Aber vielleicht könne man die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr zum Anlass nehmen, wieder mehr Europa-Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, meinen die Aktivisten.

Bürger können Hausparlamente veranstalten und über EU-Themen abstimmen

Ulrich Pongs sieht in den sogenannten Hausparlamenten ein gutes Instrument, um über Europa zu diskutieren und das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Solche Hausparlamente sollen künftig auch in Mönchengladbach stattfinden, wünscht sich die Gruppe. Die Idee dieser Form der Bürgerbeteiligung: Interessierte Bürger laden drei bis sieben Freunde, Nachbarn oder Kollegen zu sich nach Hause ein, diskutieren über aktuelle europapolitische Fragestellungen und stimmen darüber ab.

In der zweiten Runde der Hausparlamente im Frühjahr 2019 ging es zum Beispiel um die Frage, ob für den Klimaschutz eine europaweite CO 2 -Steuer eingeführt oder die Grenzschutzagentur Frontex gestärkt werden sollte. Die Umfrageergebnisse werden an die Europaabgeordneten weitergeleitet, die dazu Stellung nehmen. Infos und Fragebögen stellt Pulse of Europe den Hausparlamenten zur Verfügung.

Zweimal haben die Hausparlamente – rund 300 gab es – schon stattgefunden. Gemeinsam mit dem Verein Democracy International aus Köln sollen die Hausabstimmungen möglichst dreimal im Jahr durchgeführt und auch auf andere Länder ausgeweitet werden. Auch Schulen sollen beteiligt werden. „Es sollen nicht hunderte Hausparlamente, es müssen tausende sein“, sagt Stephanie Hartung.

Flagge zeigen unter dem Hashtag #flytheflag

Zu einer sichtbaren Aktion will Pulse of Europe Mönchengladbach am 31. Januar, wenn Großbritannien die EU tatsächlich verlassen will, aufrufen. Bürger sollen dann die Europafahne hissen, aus Fenstern und an Balkonen, Zäunen oder ans Auto hängen, fotografieren und unter dem Hashtag #flytheflag im Internet auf Facebook, Twitter oder Instagram posten.

Mehr Sichtbarkeit für Pulse of Europe, mehr Aufmerksamkeit für ein vereintes und friedliches Europa. Wie heißt es in einem Video von Pulse of Europe so schön: „2017 begann Pulse of Europe auf den Straßen. Nun machen wir zuhause weiter.“