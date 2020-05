Bauernregel: Was die Eisheiligen heute noch gelten können

An Rhein und Ruhr. In dieser Woche ist es ziemlich kalt geworden – vor allem in den Nächten. Stimmt die Bauernregel der „Eisheiligen“ also tatsächlich?

Offenbar stimmt die Bauernregel in diesem Jahr: Pünktlich zum Beginn der „Eisheiligen“ wurde es am Montag kühler und in den vergangenen Nächten kam das Thermometer auch am Niederrhein der Null-Grad-Grenze empfindlich nah. Wer da an einen Zufall glaubt...

Vor allem Hobbygärtnern können die Bauernregeln wichtige Hinweise zur Pflege ihrer Pflanzen liefern. Dazu gehören die Eisheiligen, deren Namenstage im Mai im Kalender stehen: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sofie bilden vom 11. bis 15. Mai die Reihenfolge – wenn auch mit regionalen Unterschieden.

In Norddeutschland gelten Mamertus, Pankratius und Servatius (11. bis 13. Mai) als Eisheilige. Im Süden und Südosten werde – neben Pankratius und Servatius – auch Bonifatius (14. Mai) und die „kalte Sofia“ (15. Mai) dazu gezählt. Eines der Sprichwörter lautet: „Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz“. Und in Süddeutschland heißt es gereimt: „Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die Kalte Sophie“ – wobei „Bazi“ in Süddeutschland als Wort für einen durchtriebenen Burschen verstanden wird.

Bauernregeln haben sich über Jahrhunderte entwickelt

Was lässt sich daraus ablesen? Bauernregeln geben Erfahrungswissen aus vielen Jahrhunderten weiter und zeigen meteorologische Wahrscheinlichkeiten an. Regelmäßigkeiten wurden als Sprichwörter für nachfolgende Generationen festgehalten und weitergegeben. Die zu den Eisheiligen spielen auf die Fröste an, die bis Mitte Mai in Deutschland vorkommen können. Für empfindliche Pflanzen können sie verheerende Folgen haben: Sie erfrieren.

Sind diese Regeln noch aktuell? Ja und nein. Die Reime und Regeln waren früher Hilfen, an denen sich Landwirte grob orientieren konnten. Heute gibt es wissenschaftlich ausgeklügelte Wettervorhersagen, auf die sich Gartenbesitzer besser verlassen können. Außerdem macht der Klimawandel so manche alte Regel inzwischen ungenau: Die Witterungsverhältnisse und ihre Regelmäßigkeiten haben sich im Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts verschoben. Bei 25 Grad und mehr mutierten die Eisheiligen sogar zu „Schweißheiligen“.

So beginnt die Vegetationsperiode der Pflanzen heute bis zu drei Wochen früher, erklärt die Bayerische Gartenakademie. Und laut Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes liegt vor allem in Süddeutschland das Risiko von Kaltlufteinbrüchen Mitte Mai heute bei deutlich unter 50 Prozent.

Ab Samstag wird es langsam wieder wärmer

Aber zugleich lässt sich auch sagen: Ein paar Bauernregeln zu kennen und zu beherzigen, schadet nicht. So hilft es sicher, grobe Zeiträume, in denen sich die Witterung häufig stark verändert wie Anfang bis Mitte Mai, zu verinnerlichen und die Gartengestaltung erst anschließend zu planen. Denn erst danach beginnt die Hauptpflanzperiode. Wagt man sich mit empfindlichem Grün zu früh hinaus ins Freie, kann es erfrieren – gerade dann, wenn man nicht den täglichen Wetterbericht im Blick haben will und kann.

Wie reagiert der Hobbygärtner nach den Eisheiligen? Nach den Eisheiligen geht die Pflanzsaison so richtig los: Nach und nach dürfen die kleinen, auf der Fensterbank vorgezogenen Gemüse- und Blühpflanzen ins Beet und in den Balkonkasten. Alle gekauften, nicht winterharten Kräuter sowie Dahlienknollen und viele weitere Blühpflanzen können nun ebenfalls ausgepflanzt werden. Und die Kübelpflanzen kommen aus dem Winterlager ins Freie.

Tatsächlich passt die Bauernregeln in diesem Jahr wirklich gut: Tagsüber wird es ab Samstag jeden Tag wärmer, mindestens bis zum Wochenende bleibt es aber in den Nächten noch recht kühl. Danach sollen wir Temperaturen wieder über die 20 Grad klettern.