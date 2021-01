Die NRZ-Chronik: 1971: Die NRZ feiert 25. Geburtstag

Duisburg. Im September 1971 feiert die NRZ ihr 25-jähriges Bestehen in der Duisburger Mercatorhalle. Zu Gast ist unter anderem Bundeskanzler Willy Brandt.

Die NRZ feiert 1971 ihren 25. Geburtstag. In einer Sonderveröffentlichung nutzt Herausgeber Dietrich Oppenberg die Gelegenheit, deutlich zu machen, wofür die NRZ steht: "Im NRZ-Pressehaus, 'dem Haus des freien Geistes', war und ist es das Ziel aller Mitarbeiter, die freiheitliche Mitte in der jungen deutschen Demokratie zu stärken und dazu beizutragen, daß politische Macht nur als Leihgabe mündiger Bürger betrachtet wird und keineswegs zur satten Selbstgefälligkeit oder gar zur Unmenschlichkeit führen darf, wie wir das in so vielen Teilen der Welt erleben müssen."

In Richtung der Leser schreibt Oppenberg: "Den Lesern und Freunden der NRZ gilt am heutigen Tag mein Dank dafür, daß sie 25 Jahre mit uns gemeinsam, in guter Verbundenheit gegangen sind. Es sind so viele Brücken, die in diesen Jahren geschlagen wurden, Brücken, deren Pfeiler fest im Strom der Zeit verankert sind.

Festakt in der Mercatorhalle in Duisburg

Zu den Gästen beim Festakt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums am 11. September 1971 in der Duisburger Mercator-Halle zählt unter anderem Bundeskanzler Willy Brandt. Das zeigt: Die NRZ gehört zu den größten und angesehensten Regionalzeitungen der Bundesrepublik. Sie ist in der Region tief verwurzelt - wird aber weit darüber hinaus geschätzt.