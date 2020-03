Reisefieber statt Coronavirus? Urlaub 2020 am Niederrhein

Am Niederrhein. Reisefieber statt Coronavirus? Wie wird das Urlaubsjahr 2020 am Niederrhein? Ein Gespräch mit Tourismuschefin Martina Baumgärtner.

Nach der Absage der ITB, die in dieser Woche in Berlin stattfinden sollte – Fragen an Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Tourismus Niederrhein. Viele und wichtige Branchengespräche sollten dort geführt werden, um die Region in den Urlaubskatalogen des nächsten Jahres zu platzieren. Angesichts des weltweit grassierenden Coronavirus’ aber wirkt das Wort Reisefieber noch harmloser als bisher schon.

Die Internationale Tourismus-Börse gilt als die größte Reisemesse der Welt. Auch die Region Niederrhein wollte sich auf der ITB, wie seit 15 Jahren üblich, präsentieren. Was bedeutet die Absage für die Arbeit des Tourismusverbandes Niederrhein?

So bedauerlich es für die Tourismusbranche ist, können wir diese Entscheidung nachvollziehen. Gesundheit geht vor. Wir hatten 45 Gespräche mit Reiseveranstaltern, Reiseverlagen etc. terminiert, die wir seit dem Wochenende versuchen, auf Telefonkonferenzen zu legen oder auch auf persönliche Treffen, wobei dies sehr aufwendig ist. Die ITB ist für uns der zentrale Treffpunkt, um in 3-4 Tagen die für die Region wichtigen Partner zu treffen und Ideen, Formate und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen. Die Vorbereitungen für 2021 laufen ja bereits, insofern sind wir bemüht,die Termine nun in den nächsten Wochen durchzuführen , um auch die Deadlines der Reiseveranstalter einhalten zu können.

In der Tourismusbranche werden bereits Warnungen vor „einem verlorenen Jahr“ laut. Teilen Sie diese Sorge?

Ich glaube es ist davon abhängig, wie lange sich die Diskussion um den Coronavirus hinziehen wird. Hinzu kommt, dass Regionen und Städte mit einem hohen Anteil ausländischer Gäste sicher stärker davon betroffen sind. Aber auch am Niederrhein wurden kleine und große Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Die Menschen haben Sorge, was auch die Hamsterkäufe bestätigen. Veranstalter, die auf den asiatischen Markt spezialisiert sind, haben bereits große wirtschaftliche Probleme. Es wird sicher ein schweres Jahr für die Branche insgesamt.

Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Niederrhein Tourismus. Foto: Andreas Baum

Coronavirus: Wird der Niederrhein zum Krisengewinner?

Zynische Logik: Wenn Menschen aus Furcht vor dem Coronavirus nicht mehr weit verreisen wollen oder sogar dürfen, gewinnt der Urlaub vor der Haustüre an Bedeutung. Davon könnte auch der Niederrhein profitieren.

Wenn wieder der Alltag eintritt und alle mit dem Thema entspannter umgehen, dann werden die Menschen vor allem einen Wunsch haben: zu verreisen. Firmen werden gestrichene Geschäftsreisen zumindest zum Teil nachholen, um dem internationalen Handel neues Leben zu verleihen. Und ich hoffe, dass wir auch in 2020 wieder einen Anstieg an Übernachtungszahlen verzeichnen können. Bei einer bundesweiten Befragung nach den beliebtesten Region hinsichtlich Sport- und Aktivurlaub in NRW, belegte der Niederrhein Platz 3. Bei Events und Veranstaltungen liegen wir unter den ersten 5 Nennungen. Also ein großes Potential, um Menschen weiterhin von unserer Region zu begeistern.

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist groß. Auch, weil es viel Unwissen über mögliche Übertragungen gibt und, weil Panik geschürt wird. Was kann und muss die Tourismusbranche – auch Niederrhein Tourismus – jetzt tun, um Verbraucher aufzuklären?

Ich glaube wir können da nicht allzu viel beitragen. Die Aufklärung muss über Gesundheitsexperten erfolgen, die auch wieder Ruhe in diese Thematik bringen können. Wir können immer wieder das Qualitätsbewusstsein unserer Betriebe betonen und damit verbunden auch der hohe Anspruch an Hygiene. Letztendlich ist aber jeder für sich selbst verantwortlich.

„Der gesamte Niederrhein ist ein Highlight“

Jedes Urlaubsziel hat seinen Leuchtturm: Paris hat den Eiffelturm, London den Big Ben, Berlin das Brandenburger Tor. Gemeine Frage an die Tourismuschefin einer Region: Welchen Leuchtturm hat der Niederrhein?

Der gesamte Niederrhein ist ein Highlight.

Mit solch einer salomonischen Antwort war zu rechnen. Deshalb: Noch einmal die Frage – mit dem Zusatz: vier Antworten, vielleicht je eine für jeden Mitgliedskreis, sind möglich.

Ich meine dies wirklich so. Denn letztendlich sind es Themen, mit denen wir Menschen für die Region begeistern und interessieren. Wenn uns das gelungen ist, dann sorgen die Betriebe mit guter Qualität und Service für das Erlebnis und das Wohlfühleffekt.

Typisch Niederrhein: die Niederrhein-Fahrräder, die Touristen ausleihen können. Foto: Alois Müller

Krefeld und Mönchengladbach profitieren, zahlen aber nichts

Wo wir gerade beim Sich-Festlegen sind: Im vergangenen Jahr gab es zum 14. Mal in Folge einen neuen Rekord bei den Übernachtungen: mehr als 2,4 Millionen. Werden Sie in 2020 auch diesen Wert wieder toppen?

Das ist natürlich unser Ziel, aber letztendlich sind wir von Faktoren abhängig wie z.B. Wetter, wenn es um die Radsaison geht oder auch aktuell die Diskussion um den Coronavirus.

Noch ein Blick auf die Zahlen: Von den rund 4,5 Millionen Übernachtungen am Niederrhein entfielen knapp die Hälfte auf das Gebiet des Verbandes Niederrhein Tourismus. Ist das nicht ungerecht: Vier Landkreise werben namentlich für die ganze Region, mindestens ein anderer Kreis und drei Großstädte profitieren davon, bezahlen aber nichts dafür?

Die Gebietskörperschaften, die nicht Gesellschafter bei Niederrhein Tourismus sind, führen natürlich ihr eigenes Marketing durch, aber es gibt auch immer wieder Projekte in denen wir zusammenarbeiten wie z.B. in dem Projekt Local Emotion. Lieblingsplatz Niederrhein, da waren Krefeld und Mönchengladbach mit dabei und haben auch ihren finanziellen Beitrag geleistet.

Niederrhein und Niederlande: Zusammenarbeit über grüne Grenzen

Konkret gefragt: Wann haben sie zumindest die Städte Krefeld und Mönchengladbach endlich davon überzeugt, der Niederrhein Tourismus GmbH beizutreten?

Wir können mit unserer professionellen Arbeit überzeugen und den guten Ergebnissen, die wir für die Region erzielen, aber letztendlich liegt die Entscheidung bei den Gebietskörperschaften.

Weitere mögliche Partner sind auf der anderen Seite der grünen Grenze zu finden: in den Niederlanden. Touristen hier wie da schätzen ja den kleinen Grenzverkehr. Die Zusammenarbeit mit den Niederländern ist ausbaufähig, oder?

Wir arbeiten mit den niederländischen Kollegen schon seit 14 Jahren zusammen. Aktuell engagieren wir uns als Koordinator in den Projekten „Hansestädte, Dynamic Borders und Rhijnland Expierences“ zusammen mit den niederländischen Kollegen. Ich finde, die Zusammenarbeit läuft sehr gut und kontinuierlich.

Gästezahlen: Kleve und Viersen gewinnen mehr als Heinsberg und Wesel

Rückblick: 2019 haben sie sich einen Werbeslogan gegeben: „So gut. So weit.“ Natürlich können Sie angesichts steigender Gästezahlen behaupten, die Marke ist ein Erfolg. Woran noch können sie die positive Wirkung festmachen?

Festmachen kann ich dies an dem hohen Engagement der Betriebe und Kommunen. Die Marke gibt mit ihren Themenfeldern Kultur in der Natur, Stadt-Land-Fluss und Lebensfreude eine Orientierung für die Partner und setzt Schwerpunkte für die Region. Im Übrigen konnten wir auch aufgrund der Marke und dieser Transparenz Betriebe gewinnen wie Landbäckerei Stinges, Privatbrauerei Bolten, Möbel Kleinmanns und andere mehr, die sich mit der Region identifizieren und mit ihrem Engagement die Region stärken.

Allerdings fiel die Steigerung der Gästezahlen bei den Verbandsmitgliedern sehr unterschiedlich aus. Im Kreis Heinsberg plus 0,1 Prozent, im Kreis Kleve plus 0,5 Prozent, im Kreis Viersen plus 4,0 Prozent und im Kreis Wesel plus 1,4 Prozent. Haben Viersen und Wesel sich cleverer vermarktet?

Dies kann unterschiedliche Gründe haben wie z.B. Großveranstaltungen, Schließungen von Häusern, die dann aus der Statistik fallen etc.

Winterspektakel am Niederrhein: Gänse gucken. Seit vielen Jahren ein Touristenmagnet. Foto: Naturschutzzentrum Kreis Kleve

Die Region Niederrhein liegt hinter dem Sauerland und Teutoburger Wald

Die durchschnittliche Verweildauer von Touristen in Nordrhein-Westfalen liegt bei 2,1 Tagen. In den Kreisen Heinsberg, Kleve, Viersen und Wesel jedoch knapp darunter. Können, wollen oder müssen Sie hier ansetzen, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen?

Wir gelten nach wie vor als Kurzreiseregion. Unser Ziel, auch im Rahmen der Marke, ist es, mit den qualitativ guten Angeboten, die Aufenthaltsdauer zu verlängern und die Region ganzjährig als Erlebnisregion heraus zu stellen.

Laut Tourismus NRW gibt es in Nordrhein-Westfalen zwölf Urlaubsregionen. Bei den Gästeankünften liegt der Niederrhein hinter Köln und Rhein-Erft-Kreis, dem Ruhrgebiet sowie Düsseldorf und Kreis Mettmann auf Platz 4, knapp vor dem Teutoburger Wald sowie dem Sauerland. Bei den Übernachtungen aber auf Platz 6. Teutoburger Wald und Sauerland haben hier mehr. Was machen die besser?

Beide Regionen haben einige Jahre Vorsprung, was die touristische Vermarktung anbelangt und haben mehr Manpower und größere finanzielle Ressourcen, was im Marketing nicht unbedeutend ist.

Flugscham, CO2-Reduzierung: Profitiert davon der Niederrhein Tourismus?

Letzte Frage: Urlaubsreisen in die Ferne sind in Verruf gekommen. Flugscham, CO2-Reduzierung und Umweltschutz sind die passenden Schlagworte dazu. Was bedeutet das für den Niederrhein Tourismus: Setzen sie zukünftig weniger auf ausländische und noch mehr auf inländische Gäste?

Inländische Gäste haben immer den größten Teil der Ankünfte und Übernachtungen ausgemacht, aber auch diese reisen zum großen Teil mit PKWs an, weil die Verbindungen über ÖPNV nicht flächendeckend so gestaltet sind, dass dieser komfortabel genutzt werden kann bis zum Reiseziel. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist im Tourismus ein großes Thema und es gibt Menschen, die ihre Urlaubsentscheidung danach ausrichten. Deshalb ist es sinnvoll als, Region und Betrieb, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.