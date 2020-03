Am Niederrhein. Auch schon 80: Ulrich Erben beginnt sein neuntes Lebensjahrzehnt. Das Momentum der Stille, Corona-Krise!, nutzt der Maler für seine Arbeit.

Plakativ ausgedrückt ist Grau die Farbe des Alters. So gesehen kann Ulrich Erben am heutigen Donnerstag doch gar nicht sein neuntes Lebensjahrzehnt beginnen. Denn mit diesem unbunten Farbreiz zwischen Schwarz und Weiß hat der Maler aus Düsseldorf selten etwas bis nichts zu tun.

Weiß, und zwar in allen überraschenden Schattierungen, ist sein großes Leinwandding; seit 1968 schon, in den vergangenen fünf Jahren wieder besonders. Zuletzt war dies im Quadrat, dem Josef-Albers-Museum in Bottrop, zu bestaunen.

80 also. Die rundherum runde Zahl spielt für ihn keine Rolle, sagte er gestern dem Autor dieser Zeilen am Telefon. Da stand er in seinem Atelier im Hafen und wunderte sich über diese „komische Zeit“.

Das Coronavirus hat ihn – zum Glück – bloß mental infiziert. Jüngst war er noch tatsächlich krank, jetzt ist er genesen und versucht, das Leben trotz persönlicher Einschränkungen und allgemeiner wirtschaftlicher Ungewissheit zu genießen.

Weiß ist keine Farbe, heißt es im Kunstunterricht an Schulen. Ulrich Erben malt trotzdem in Weiß. Seit 1968 schon. Foto: Ingo Plaschke

„Ich gucke raus aufs Wasser, sehe den blauen Himmel und freue mich über die Ruhe, die ich hier habe.“ Das Momentum der Stille nutzt er für sich: „Ich kann einfach nur an meine Arbeit denken.“

Das klingt ähnlich bescheiden wie seine Geburtstagsfeier heute ausfallen wird: intim, im engsten Kreis, der mit Blick auf die allgemeine Kontaktsperre möglich ist. Er wird mit seiner Frau anstoßen, der Schriftstellerin Ingrid Bachér, mit der er seit 1966 verheiratet ist.

Ach, seufzt Ulrich Erben, sowieso sei er „kein Jubilar, der im Lehnstuhl hockt und auf Gratulanten wartet“. Lieber widmet er sich der nächsten weißen Leinwand. Die bemalt er nicht nur einfach, sondern gestaltet sie. Vielleicht in Reinweiß oder Signalweiß, wer weiß? Es fällt dem Künstler immer noch schwer, sein eigenes Schaffen in Worte zu fassen. Viel lieber zeigt er seine Bilder in Galerien oder Museen.

Oder in einem seiner Ateliers. In Düsseldorf oder in Goch am Niederrhein, dessen Landschaft sein Werk prägte. Hinterm Horizont geht es weiter. Abgemacht: ein Treffen, wenn diese komische Zeit vorüber ist…