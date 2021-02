Wohnhausbrand sorgt für hohen Sachschaden in Ratingen

Feuer in Ratingen-West: Die Bewohnerin des Einfamilienhauses konnte sich unverletzt in Freie retten.

Kreis Mettmann. Feuerwehr hatte Brand in Ratingen-West rasch unter Kontrolle. Die Wohnzimmer-Einrichtung war aber nicht mehr zu retten.

Ein Feuer hat am Wochenende die komplette Einrichtung eines Wohnzimmers in einer Siedlung in Ratingen-West dahingerafft. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt, teilte die Feuerwehr an diesem Montag (1. Februar 2021) mit.

Am Samstag gegen 14.25 Uhr waren die Einsatzkräfte zur Straße Felderhof gerufen worden, wo deutlich sichtbar Rauch aus einem Einfamilienhaus drang. Die Bewohnerin (68) hatte sich unverletzt zu Nachbarn retten können und von dort aus die Feuerwehr informiert.

Kerzen am Weihnachtsbaum entzündet

Ihren Angaben zufolge hatte sie Kerzen an einem aufgestellten Tannenbaum entzündet, dabei sei das Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand relativ schnell unter Kontrolle. Das Wohnzimmer war aber nicht mehr zu retten. Das Haus gilt bis auf weiteres als unbewohnbar.