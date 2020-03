Zoo Wuppertal freut sich über Elefantenbaby Tsavo

Ganz schön durstig: Minifant Tsavo will bei Mutter Sweni trinken. Das Kalb war an diesem Freitag in den frühen Morgenstunden im Wuppertaler Zoo geboren worden.

Wuppertal. Der nächste, kleine Rüsselträger ist da: Tsavo ist das bereits zwölfte Elefantenbaby, das im Zoo Wuppertal geboren wurde.

Nach 20 Minuten konnte der kleine, auffallend kräftige Elefantenjunge schon stehen, ein Ohr noch etwas verknickt. Seit den frühen Morgenstunden dieses Freitags (6. März 2020) ist die Herde von Afrikanischen Elefanten im Grünen Zoo in Wuppertal um ein Mitglied reicher: Nach 636 Tagen Trächtigkeit brachte Kuh Sweni den Kleinen Tsavo zur Welt.

Die Geburt habe im Kreise der Herde um Leitkuh Sabie stattgefunden, teilte der Zoo mit. Das gesunde Kalb sei nach einem Nationalpark im ostafrikanischen Kenia benannt worden. Das Knickohr werde sich noch glätten, es sei durch die Lage im Mutterleib auf dem noch weichen Ohrknorpel entstanden.

Elefantenhaus bleibt heute zu

Den Besuchern im Grünen Zoo wird Tsavo möglicherweise schon an diesem Samstagmittag vorgestellt. Am heutigen Freitag bleibt das Elefantenhaus für den Publikumsverkehr vorsorglich geschlossen, teilte der Tierpark mit. Tsavo soll in Ruhe trinken, und Mutter und Sohn sollen ungestört eine Bindung aufbauen können. Vater des Kalbes ist Elefantenbulle Tusker, die im vergangenen Mai in den Tierpark im niederländischen Rhenen umgezogen war.

Für Spielgefährten ist in Wuppertal gesorgt: Im Mai vergangenen Jahres war dort der Elefantenjunge Gus zur Welt gekommen, der jetzt auch bei Tsavos Geburt mit dabei war. Und noch in diesem Frühjahr wird weiterer Nachwuchs erwartet. Elefantenkuh Tika ist erstmals trächtig. Sie war künstlich besamt worden. Vater ist Bulle Abu aus dem Zoo Halle.

Dritte erfolgreiche Geburt für Sweni

Der Zoo Wuppertal ist ein gutes Pflaster für Afrikanische Elefanten. Zwölf Jungtiere kamen dort bereits zur Welt. Der Tierpark sei damit einer der erfolgreichsten Halter von Áfrikanischen Elefanten, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Zoodirektor Arne Lawrenz führt seit 2016 das Europäische Zuchtbuch für die Art und koordiniert die Zuchtbemühungen der Tierparks.

Für die 26-jährige Sweni, die seit 1995 in Wuppertal lebt, ist es die dritte erfolgreiche Geburt. 2008 brachte sie Tamo zur Welt, der heute im Opel-Zoo Kronberg bei Frankfurt lebt., 2014 kam Jogi, der noch bei Herde in Wuppertal lebt, aber wohl bald umzieht. (dum)