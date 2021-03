NRW-Schulen: Impfungen laufen „im Großen und Ganzen gut an“

An Rhein und Ruhr. Impfungen für NRW-Lehrkräfte sind angelaufen. Auch eine erweiterte Schulöffnung ist gestartet. Nicht alle sehen dieser positiv entgegen.

Die Impfungen für das Lehrpersonal an den NRW-Schulen sei „im Großen und Ganzen gut angelaufen“, sagt Berthold Paschert, Pressesprecher der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Die Impfbereitschaft unter den Lehrkräften in den Schulen sei groß. Allerdings sei es aus GEW-Sicht unbedingt notwendig, vor dem Hintergrund, dass das Bildungsministerium die Schulen in die beginnende dritte Welle hinein öffne, auch wirklich allen Beschäftigten in den Schulen schnellstmöglich ein Impfangebot zu machen. Hier erwarte die GEW eine schnelle Nachbesserung.

„Schule ist wichtig als sozialer Ort und für Strukturen im Alltag. Aber die Landesregierung hat ihre Hausaufgaben angesichts der dritten Welle nicht gemacht. Jetzt für 10 Schultage wieder mit allen zu beginnen, birgt die Gefahr, dass Infektionen ausbrechen und in die Familien getragen werden.“, erklärte GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern und zeigte sich besorgt über die aktuelle Entwicklung.

Eine der Schulen, dessen Lehrkräfte bereits Anspruch auf eine Impfung haben, ist die Janusz-Korczak-Schule in Voerde. „Ab heute geht es bei uns los“, erklärt Schulleiterin Renate Heuser. Innerhalb von den nächsten zwei Wochen, an insgesamt zehn Terminen, werde das Lehrpersonal der Schule nun geimpft. „Wir sind achtsam und versuchen, soweit wie möglich, die Termine zu entzerren“, sagt sie.

So schnell wie möglich alle Lehrer impfen

Ein Ausfallen von Lehrkräften, die durch die Impfung Nebenwirkungen verspüren und krank werden, soll so abgefangen werden. Dennoch wolle die Schule so schnell wie möglich alle Lehrer impfen, um möglichst bald wieder in einen Regelbetrieb übergehen zu können.

Nach Monaten des Distanzunterrichts kehren bereits am Montag viele Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen zumindest tageweise in die Klassenräume zurück. Damit sollen bis zu den Osterferien in zwei Wochen nun wieder alle Schüler im Land Präsenzunterricht erhalten in einem Wechselrhythmus mit dem Lernen zuhause. „Wir freuen uns über jeden Schüler, den wir sehen können“, sagt die Schulleiterin.

Nicht alle Schulen sehen Öffnung positiv

Doch gegenüber. Der Kreis Düren hatte wegen der Infektionslage beantragt, von der weiteren Schulöffnung in den zwei Wochen bis zu den Osterferien ausgenommen zu werden.

Das Schulministerium lehnte das am Freitag aber ab. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass Schulen in den betroffenen Kommunen in besonderem Maß für das Infektionsgeschehen verantwortlich seien, hieß laut dem Kreis aus dem Ministerium. Schulschließungen oder die Einschränkung des Schulbetriebes kämen demnach erst als letztes Mittel in der Pandemiebekämpfung infrage. (mit dpa)