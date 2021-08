Polizei Münster sucht Eigentümer von 121 CDs

Münster. Mehrere Dutzend CDs hat die Polizei in Münster von einem mutmaßlichen Hehler beschlagnahmt. Nun will sie die oder den Besitzer ermitteln.

Die Polizei in Münster betätigt sich jetzt in der Musikvermittlung. Mit einer Art Fahndungsaufruf sucht die Behörde nach dem oder den Besitzer/innen von insgesamt 121 CDs und fünf DVDs. Sie waren Ende Juli beschlagnahmt worden bei einem mutmaßlichen Hehler.

Wegwerfen kommt vorerst nicht in Frage, heißt es bei der Polizei, auch wenn es sich beim Inhalt wohl um keine audiophilen Kostbarkeiten handelt. „Die CDs sind ja fremdes Eigentum und haben womöglich ideellen Wert“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zudem könnte über den oder die Besitzer/in vielleicht ein Strafverfahren aufgeklärt werden (Textlink).

Mutmaßlicher Hehler bot CDs Zivilpolizisten zum Kauf an

Unter den insgesamt 121 CDS findet sich eine Box zum legendären Woodstock-Festival im August 1969, wie sie im Handel aber auch schon für 12.99 Euro neu erhältlich sind.

Ein 47-Jähriger Wohnungsloser hatte in der Nacht zum 27. Juli am Hauptbahnhof Münster Bundespolizisten in Zivil die Ton- und Bild-Scheiben zum Kauf angeboten, die er in einem zugeklebten Fotodrucker-Karton bei sich trug. Als die erhofften Kunden sich als Ordnungshüter auswiesen, habe der Mann rasch erklärt, den Karton gefunden zu haben, CDs und DVDs wären deshalb „sein Eigentum“, hatte er behauptet.

Polizei beschlagnahmte die Kiste

Das glaubte die Polizei ihm aber nicht und beschlagnahmte Kiste und Inhalt. Zumal sich zeigte, dass der 47-Jährige bereits wegen gewerbsmäßige Diebstahls und Einbrüchen vorbestraft ist und vom Landgericht Münster „zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes“ zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen den Obdachlosen wurde Strafanzeige gestellt, wegen des Verdachts der Hehlerei.

Nun wanderten die CDs von der Bundes- zur Landespolizei und liegen für die kommenden paar Wochen in der Asservatenkammer im Münsteraner Präsidium, berichtete der Polizeisprecher. Sollte sich zeitnah kein Eigentümer finden, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, was mit CDs und DVDs passiert: „Von Vernichten bis Verkaufen ist dann alles denkbar“, sagte der Sprecher. (dae)

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.

