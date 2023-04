Lügenpresse? Nein - wir schreiben, was Sache ist

Essen. Angriffe auf unsere Glaubwürdigkeit fordern uns stärker heraus denn je: Doch unsere Verantwortung beim Schreiben dürfen wir nie vergessen.

„Warum schreibt ihr nicht, was Sache ist?“, hat mich ein Leser einmal am Telefon gefragt. Und er sprach damit etwas an, was nicht nur Menschen umtreibt, die unsere Texte online oder auf Papier lesen, sondern uns alle in unserer täglichen Arbeit: Wo überwiegt der Schutz des Einzelnen das öffentliche Recht auf Information? Wo liegt unsere Verantwortung in der Abwägung von Interessen, wie sehr strapazieren wir unsere ethischen Grundsätze, wo setzt uns der Kodex des Deutschen Presserats Grenzen? Wann also, um es konkret zu machen, nennen wir die Nationalität eines mutmaßlichen Straftäters? Und warum gelten bei der Verdachtsberichterstattung so strenge Maßstäbe?

Keine Frage: Die Debatte hat in den vergangenen Jahren eine größere Wucht entfaltet. Angriffe auf die Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt nur mit den „Lügenpresse“-Exzessen auf mindestens fragwürdigen Demonstrationen abzutun, würde zu kurz greifen: Wir sind herausgefordert, unsere Arbeit öffentlich zu erklären. Das dürfen wir keineswegs als Zumutung empfinden, sondern müssen es vielmehr als Chance begreifen. Was hätten wir zu verheimlichen?

Vertrauen ist die härteste Währung

Der zuweilen geäußerte Vorwurf, wir würden manches in unseren Artikeln verschweigen, indem wir Informationen zurückhalten, trifft uns schwer, denn er berührt unsere Arbeit ja in ihren Grundfesten: Das Vertrauen von Leserinnen und Lesern ist die härteste Währung. Nach wie vor gilt aber für uns: Wir beschützen niemanden vor der Wahrheit und bevormunden ihn nicht. Doch das entbindet uns nicht von journalistischer und gesellschaftspolitischer Sorgfalt. Wir übernehmen beim Verfassen von Texten eine Verantwortung. Das hat nichts mit Pädagogik zu tun.

Es ist uns, um das Beispiel aufzugreifen, nicht verboten, die Nationalität eines Täters oder einer Täterin zu nennen – zu den Richtlinien des Presserats, an denen wir uns orientieren, zählt gewiss nicht die Vertuschung oder gar Zensur, wenn es unbequem wird. Aber wir sind aufgefordert, in jedem Fall abzuwägen, ob Herkunft und Religion eines Menschen für das Gesamtverständnis eines Geschehens überhaupt von Belang sind und damit ein „öffentliches Interesse“ vorliegt – oder ob die Angaben eher dazu taugen, eine diskriminierende Verallgemeinerung zu fördern.

Zu der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Nennung von Nationalitäten und Vorurteilen gibt, hat der Medienforscher Florian Arendt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München in der „Süddeutschen Zeitung“ bekräftigt: „Ja, mit Ausrufezeichen.“ Das belegten Studien im In- und Ausland.

Wann die Nennung der Nationalität angebracht ist – und wann nicht

Herkunft und Zuwanderungsgeschichte sind „nicht entscheidend“ für Kriminalität, haben die Kriminologen Tobias Singelnstein und Christian Walburg in einer Studie festgehalten. Lebensumstände und -erfahrungen seien prägender. Die Nennung einer Nationalität ist also in vielen Fällen weniger „Sache“ als vielmehr eine mögliche Verzerrung der „Sache“.

Beide Autoren warnen vor einer Stigmatisierung von Minderheiten. Oder, wie es Frank Überall formuliert, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes: „Keinesfalls darf unsere Berichterstattung Munition für Rassisten und Hetzer sein.“

Wir dürfen nicht zum Pranger werden

Persönlichkeitsschutz im übrigen gilt natürlich zu allererst Opfern – aber auch mutmaßliche Täter haben einen Anspruch darauf, nicht vorverurteilt zu werden: Ein Mörder ist ein Mörder, wenn er als solcher rechtskräftig verurteilt wurde. Falsche Anschuldigungen, die Medien ungeprüft übernehmen, können ein Leben schnell ruinieren. Wir dürfen nicht zum Pranger werden.

Und doch gibt es ein „begründetes öffentliches Interesse“, bei dem wir selbstverständlich die Nationalität eines Betroffenen nennen. Bei einer besonders schweren oder in ihrer Art oder Dimension außergewöhnlichen Straftat wie Terrorismus, einem Anschlag oder Organisierter Kriminalität. Oder einer Straftat, die aus einer größeren Gruppe heraus begangen wird, in der ein großer Anteil durch gemeinsame Merkmale wie ethnische, religiöse, soziale oder nationale Herkunft verbunden ist. Die fürchterlichen Silvester-Übergriffe aus Köln 2015 haben das Bewusstsein dafür gewiss noch einmal geschärft.

Redaktionsinterne Diskussionen bei Grenzfällen

Machen wir uns nichts vor: So sehr jeder Einzelfall darauf hin geprüft werden mag, ob er nur Ressentiments schürt oder eine für das Verständnis wesentliche Information transportiert – was wann zu tun ist, führt auch in unseren Redaktionen zuweilen zu Diskussionen. In Grenzfällen könnte es vorkommen, dass sich ein Ressortleiter oder eine Lokalchefin unterschiedlich entscheiden. Das freilich macht uns auch angreifbarer bei Leserinnen und Lesern, die klare Regeln und Verlässlichkeit von uns erwarten.

Erschwerend kommt hinzu, dass vor allem Boulevardblätter wie „Bild“ und zahllose Internetportale den mittlerweile leicht aufgeweichten Pressekodex sehr großzügig interpretieren oder besser gesagt, sich darum kaum scheren. Was also, wenn die Nationalität da steht und dort nicht? Auch die Polizei hat Hemmungen in ihren Mitteilungen abgelegt und nennt Nationalitäten ganz grundsätzlich – der Pressekodex indes hat sich ja nie an die Beamten gerichtet. Was sie veröffentlichen, landet allerdings ohne weiteren Filter im Netz.

Wir sind den Grenzen verpflichtet

Dem Druck, den andere indirekt oder direkt auf uns ausüben, indem sie die Spielregeln verletzen und brechen oder uns dazu auffordern, dürfen wir uns nicht beugen. Das würden uns zudem die vielen Leserinnen und Leser nicht verzeihen, die uns an den Kodex erinnern, wenn wir ihn ihrer Meinung nach einmal missachtet haben.

Dem Anrufer habe ich guten Gewissens gesagt, dass wir schreiben, was Sache ist. Denn das tun wir. Aber auch, dass es Grenzen gibt. Und denen fühlen wir uns verpflichtet. Auch in Zukunft.

