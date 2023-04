Wie Jakob Funke im Gründungsjahr um einen Tisch verhandelte

Zu Beginn waren das Improvisationstalent Jakob Funkes und seine Kontakte im Ruhrgebiet Gold wert. Anekdote aus den Anfängen lässt schmunzeln.

Durch einen höchst wundersamen Zufall der Geschichte erhalten geblieben sind ein Briefwechsel und ein Vertrag zwischen der noch in den Kinderschuhen steckenden WAZ und der Westdeutschen Elektrizitätsgesellschaft Diederichsen & Co. Aus den Jahren 1948 und 1949. Ein Antiquariat aus Bochum sprach mich vor Jahren an, ich würde mich doch mit der Geschichte der WAZ befassen, er hätte da etwas. In einer alten Pappmappe mit rostigen Büroklammern fanden sich Originale von Briefen aus der WAZ-Verlagsleitung und Durchschläge der Antworten der besagten Essener Firma.

Ein alter Briefwechsel spricht Bände

Beim näheren Betrachten der reichlich vergilbten Schreiben, entpuppten diese sich als wirklicher Schatz aus frühester WAZ-Geschichte. Mit unverkennbar energischem Bleistiftstrich sind die meisten Briefe der WAZ von Jakob Funke signiert, mit vorzüglicher Hochachtung. Es geht um eine Petitesse, die doch ein Schlaglicht wirft auf den Start der WAZ und die Bedingungen. Besagte Elektrizitätsgesellschaft hatte ihr Ladenlokal im vom Krieg gezeichneten Handelshof, direkt gegenüber dem völlig zerstörten Essener Hauptbahnhof eingerichtet. Jakob Funke, immer auf der Suche nach zwischen den Trümmern so rar gesäten Möglichkeiten, Anzeigen zu verkaufen, gelang es, die WAZ als Untermieterin im Handelshof einzuquartieren.

Die Konditionen sind erhalten geblieben, der Vertrag ebenso. Für 600 Reichsmark, die Währungsreform sollte noch kommen, wurde der WAZ der Platz für eine Ladentheke überlassen, „über deren Abmessung Einstimmigkeit besteht, ferner das kleinere Schaufenster nebst Werbefläche darüber, sowie ein Pfeiler, der für die Anbringung eines Aushängekastens geeignet ist“. Alles unter der Bedingung, dass sich die Gesamtauflagenhöhe von damals 250.000 nicht um mehr als fünf Prozent erhöht.

Zeitungsaushänge am Hotel Handelshof, Essen im Jahr 1948: Kurz nach dem Krieg waren die Menschen hungrig auf Informationen aus der Welt. Im Hintergrund die Ruine vom Haus der Technik. Foto: Josef Stoffels / Ruhrmuseum

Die Elektrizitätsgesellschaft hatte bald mitbekommen, dass die WAZ prosperierte und wollte nun daran teilhaben, bezog sich auf den Vertrag. Sie hatten die Rechnung ohne Jakob Funke gemacht, der wortreich versuchte, dies zu verhindern. „Vertraglich wären wir dazu verpflichtet, das ist wahr, vertraglich wären Sie aber auch zu größerem Entgegenkommen hinsichtlich der Aufteilung des Raumes verpflichtet. Da Sie nun den Vertrag nicht halten, und wir uns damit abzufinden haben, möchten auch wir Ihnen zumuten von einer zusätzlichen Miete abzusehen und sich damit abzufinden, was Sie heute erhalten.“

Es entwickelt sich ein munterer Briefwechsel. Das Unternehmen schrieb unter „Lieber Herr Funke“, dass dieser telefonisch „einen Tisch und einen Stuhl für einen Herrn der WAZ“ telefonisch angefragt habe. Jetzt gebe es eine 4,70 m lange Theke und drei bis vier Personen seien dort beschäftigt. Das Ganze zieht sich noch bis Ende 1949 hin. Erst zum 28. Februar 1950 wird das Lokal gekündigt.

Jakob Funke und der Spaß am Disput

Jakob Funke scheint der Disput regelrecht Spaß gemacht zu haben. Jedes Detail ist ihm wichtig: Am 3. Juni 1949, da ist die Atmosphäre schon vergiftet, führt er aus: „Wir möchten hierbei nicht unerwähnt lassen, dass Sie uns immer wieder die Möglichkeiten zunichte gemacht haben, unsere Geschäftsstelle innerhalb des Ladens entsprechend kenntlich zu machen und herauszustellen. So haben wir Sie häufig sehr nachdrücklich gebeten, die Hängelampen über unserer Theke abzunehmen, damit ein augenfälliger Hinweis auf unsere Zeitung angebracht werden könnte.“

Solche Hemmnisse, so wissen wir heute, konnten die rasante Entwicklung der WAZ nicht sonderlich bremsen.

Und so ging es los in den Lokalredaktionen

Für die Situation der meisten Lokaljournalisten, die die WAZ damals vor Ort prägten, gelten folgende Sätze von Willy Jaeger, dem ersten Lokalchef für Bottrop und Gladbeck: „Mit diesem Tage, dem 28. Februar 1948, als ich das Arbeitsangebot auf einem Stück Schmierpapier bekam, beginnt für mich die Geschichte der WAZ. Erst recht aber am 18. März, da ich in gefärbten englischen Armee-Klamotten, einer aus Heimkehrerspende stammenden Windjacke in Essen und Bochum Anstellungsgespräche führte. Ich sah erbärmlich aus. Das war aber nicht wichtig, denn den übrigen Zeitgenossen ging es nicht viel besser.“

Blick in die Lokalredaktion Bottrop in den frühen Jahren. Im Hintergrund links der erste Lokalchef Willy Jaeger. Foto: Joachim Hänisch / Funke Foto Services

Jaeger hatte Glück und es besser als andere: Am 1. Mai 1948 wies ihm die Stadt eine Wohnung zu. In dem windschiefen Gebäude betrieb eine Witwe ein Kolonialwarengeschäft und eine Bäckerei. Jaegers Genauigkeit verdanken wir die Maße jener ersten Redaktion, zweieinhalb mal dreieinhalb Meter, er wohnte direkt über dieser „Redaktionsstube“.

In den Großstädten des Ruhrgebiets sah es 1948 eher noch schlechter aus als in kleineren Gemeinden. Die Duisburger Ausgabe produzierte die zunächst einzige Redakteurin Waltraud Fest direkt aus ihrer Wohnung heraus. Erst etwa ein halbes Jahr später gab es dort eigene Redaktionsräume. Ursprünglich hatte man die Manuskripte durch Motorradfahrer transportieren wollen, das funktionierte aber nicht sonderlich gut. Also setzte die WAZ in ihren Anfängen auf die Eisenbahn. Eisenbahnboten transportierten Manuskripte und Fotos, offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit.

Lokalredaktion Herne „tagte“ in einer Gaststätte

In Herne ging es in den ersten Wochen noch zünftiger zu. Die Ein-Mann-Redaktion wurde im Oktober 1949 plötzlich „obdachlos“. Doch Redakteur Jan Kondring ließ sich nicht unterkriegen. Nach langer Suche fand er Unterkunft in einer Gaststätte „gegenüber dem Bahnhof für zehn DM täglich und mit der Verpflichtung, dass die Mittag- und Abendessen der Redaktionsmitglieder dort eingenommen würden“.

Aus einem Badezimmer heraus berichtete das junge WAZ-Team aus Witten. Der erste Lokalchef Dr. Arthur Venn erinnerte sich: „In besagtem Badezimmer, das nach Aufwand von vielen guten Worten sogar einen Telefonanschluss bekam, entfaltete ich – nicht zuletzt vermittelst der Kurbel des ,neuen’ Apparates – eine rege Tätigkeit.“

Dass zu Beginn der Spruch „Die WAZ ist eine Familienzeitung“ durchaus wörtlich zu nehmen war, zeigt sich im Bericht des damaligen Gelsenkirchener Lokalchefs Leo Hamp: „Nachdem mir im März 1948 von den Herren Brost und Funke die redaktionelle Leitung der WAZ für den Bereich der Gesamtstadt (Gelsenkirchen) übertragen worden war, begannen meine Frau und ich unverzüglich mit lebhafter Mundpropaganda in allen uns bekannten Kreisen.“ Soziale Netzwerke der einfachen aber wirkungsvollen Art, wie der langsam aber sich sicher einstellende Erfolg des Blatts belegen sollte.

Beim Start erschien die erste Ausgabe der WAZ in Essen, Mülheim, Oberhausen, Duisburg mit Dinslaken, Wesel, Moers, Bochum mit Langendreer, Wattenscheid, Bottrop und Gladbeck, Dortmund mit Lünen, Castrop-Rauxel und Witten sowie Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen.

