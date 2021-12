Reiner Calmunds Corona-Tipp: "Impfpflicht – Feierabend!“

Essen Fußball-Experte ist für massive Maßnahmen - nötigenfalls „mit dem Holzhammer“. Auch eine Begrenzung der Zuschauerzahlen im Stadion sei richtig.

Fußball-Experte Reiner Calmund fordert vehement eine Impfpflicht gegen Corona in Deutschland. Dann sei „Feierabend“ bei Diskussionen mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, obwohl nur der medizinische Fortschritt das moderne Leben ermögliche, erklärte Calmund in unserem Corona-Talk „19 – die Chefvisite“. Wer das nicht kapiere, dem sollte man im übertragenen Sinne „mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen“, so Calmund.

Daher sei er froh über die Einsicht etwa von Bayern-Profi Joshua Kimmich, der sich nach langem Zögern nun für die Impfung entschieden hat. Trotz sicherer Hygienekonzepte bemängelt der Experte, dass in Fußballstadien die Maskenpflicht zu oft missachtet werde. „Bei Emotionen gibts keine Masken“, stellt Calmund mit Blick auf Jubel und Umarmungen klar. Deswegen hält er die Begrenzung von Zuschauerzahlen für ein „richtiges Signal“ – auch wenn die Infektionszahlen aktuell tendenziell sinken.

Im Videocast „19 – die Chefvisite“ gibt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, zusammen mit Publizist Jens de Buhr und wechselnden Gästen von Montag bis Freitag Orientierung bei den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

