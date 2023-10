Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei rückten in der Nacht zu einem Großeinsatz in Unna-Massen aus.

Unna/Dortmund. In einem Mehrfamilienhaus in Unna ist ein Feuer ausgebrochen. 14 Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Brand in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW für Flüchtlinge in Unna hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei ausgelöst. Nach Angaben einer Sprecherin der zuständigen Polizei Dortmund war das Feuer gegen 3 Uhr morgens am Donnerstag ausgebrochen. 14 Menschen seien dabei leicht verletzt worden. Betroffen sei ein Mehrfamilienhaus in der Anlage an der Sesekestraße.

Zwei tatverdächtige Männer (30 und 39 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei Dortmund am Mittag mit. Nach ersten Ermittlungen sei von Brandstiftung auszugehen, heißt es. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden.

Einrichtung hat Platz für rund 800 Flüchtlinge

Nach unbestätigten Angaben von Augenzeugen ist das betroffene Haus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei war bereits vor zwei Monaten mehrfach zu der Einrichtung ausgerückt, weil Konflikte zwischen den Bewohnern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit zahlreichen Beteiligten ausgeartet waren. Einer war durch ein Messer schwer verletzt worden. Die Ermittlungen auch zu diesen Fällen dauern ebenfalls an.

Die Erstaufnahmeeinrichtung befindet sich nach Angaben des Kreises Unna im Stadtteil Massen auf dem Gelände der ehemaligen Landesstelle für Flüchtlinge und kann zurzeit rund 800 Bewohner aufnehmen. Weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in NRW befinden sich in Bochum, Essen, Bielefeld, Köln, Mönchengladbach, Münster und Burbach. (sk)

