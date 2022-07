41-Jähriger nach Leichenfund in Wuppertal festgenommen

Wuppertal. Der polizeibekannte Mann soll Anfang Juli einen 58-jährigen Wuppertaler in dessen Wohnung getötet haben. Eine Mordkommission ermittelt.

Nachdem ein 58-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Wuppertal gefunden wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige sei am Montag in einem Wuppertaler Wohnhaus ergriffen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes sitzt der polizeibekannte Mann nun in Untersuchungshaft.

Opfer aus Wuppertal wurde vermutlich erschlagen

Angehörige hatten Anfang Juli den 58-Jährigen nicht erreichen können und den Wuppertaler dann tot in seiner Wohnung gefunden. Laut Obduktionsergebnis war der Mann vermutlich durch einen Schlag ums Leben gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Hintergründe und die Abläufe der Tat sollen im Rahmen einer Mordkommission ermittelt werden. (dpa)

