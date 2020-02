500 aggressive Jugendliche: Kölner Polizei räumt Feier-Platz

Alkohol im Karneval: Das Zülpicher Viertel in Köln rückt in den Fokus der Polizei. Bis zu 500 aggressive Minderjährige machten dort Ärger.

Köln. An zwei Karnevalstagen hintereinander musste die Polizei in Köln den Zülpicher Platz räumen – wegen aggressiver Jugendlicher.

Zum zweiten Mal musste die Polizei im Kölner Karneval gegen aggressive Jugendliche vorgehen: Am Zülpicher Platz, einem Schwerpunkt der Karnevalsfeiern, hatten sich am Samstagabend etwa 350 zumeist 16- bis 18-Jährige zum Feiern und Trinken versammelt.

Gegen 17 Uhr schlug die Stimmung laut Polizei um – es kam vermehrt zu Streit und Prügeleien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot ins Zülpicher Viertel aus. Die Kölner Beamten sprachen Platzverweise aus und räumten die komplette Fläche zwischen Jahnstraße und Taubengasse.

Selbst während dieser Räumung gerieten rund 30 Jugendliche in eine Schlägerei. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt und im Zelt der nahen Unfallhilfsstelle behandelt. Die Polizisten hielten mehrere aggressive Minderjährige fest, nahmen ihre Personalien auf und übergaben sie später an die Eltern.

Am Abend zuvor waren es 500 jugendliche „Störer“

Erst am Abend zuvor hatte die Polizei dort aus demselben Grund eingreifen müssen: Am Freitagabend hatten sich sogar 500 jugendliche „Störer“ am Zülpicher Platz versammelt, schreibt die Behörde. Die jungen Leute hatten auch Polizisten und einen Diensthund angegriffen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Widerstands gegen Beamte, Sachbeschädigung und Landfriedensbruchs.

Nach den erneuten Ausschreitungen rückt das Zülpicher Viertel in den Fokus der Polizei: Die Kontrollen sollen dichter werden, um “frühzeitig und konsequent gegen Störer vorgehen“, heißt es.