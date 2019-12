Ein Zug der Linie S9 im Hauptbahnhof in Essen. Mit den Zügen des Betreibers Abellio gibt es am Samstag Probleme. Grund ist vermutlich ein technischer Defekt. (Archivbild)

Essen. Nach der massiven Störung bei den S-Bahnen und Regionalbahnen von Abellio fahren vereinzelt wieder Züge. Ersatzbusse sind aber weiter im Einsatz.

Abellio: S2, S9, RB32 und RB40 – Erste Züge fahren wieder

Aufgrund von Störungen sind am Samstagvormittag für einige Stunden auf diversen Linien des Betreibers Abellio keine S-Bahnen und Regionalbahnen gefahren. Davon betroffen waren die Linien S2, S9, RB32 und RB40. Laut Abellio läuft der Betrieb teilweise wieder an, zwischenzeitlich war von Störungen bis in den Abend hinein die Rede.

Der Betreiber gibt an, dass die Störung gegen 6.30 Uhr aufgetreten sei. Als Gründe werden „Störungen an der Infrastruktur, kleinere Störungen an den Fahrzeugen der neuen Flotte sowie eingleisiger Streckenabschnitte und die sehr dichte Streckenbelegung im Knoten Essen“ genannt.

Zugausfälle bei Abellio im Ruhrgebiet – Probleme mit neuen Triebwagen?

Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte eine Abellio-Sprecherin, dass es am Morgen Probleme mit den Triebwagen des Modells „Stadler FLIRT“ gegeben hat. Zwischen den Fahrzeugen und der Oberleitung habe es mutmaßlich witterungsbedingt eine Störung gegeben. In der Folge blieben die Züge auf offener Strecke stehen, inzwischen seien diese aber von der Strecke genommen.

Die Befürchtung, dass die Züge bis in den Abend hinein ausfallen würden, hat sich nicht bewahrheitet. Das hatte Abellio zunächst auf Twitter angekündigt. Foto: Screenshot

„Wir stehen mit dem Hersteller Stadler in Kontakt“, sagte die Sprecher. Kundenbetreuer seien an den Bahnhöfen im Einsatz, um Fahrgäste zu informieren.

S-Bahnen und RB fallen aus: S9 und RB40 fahren wieder

Zunächst hatte Abellio über Twitter verkündet, dass die Sperrung bis „mindestens 19.30 Uhr“ andauern würde. Offenbar ging es nun doch etwas schneller.

Laut Abellio kann der Betrieb der S9 „teilweise wieder aufgenommen werden“. Ein Ersatzverkehr mit Bussen bleibt aber vorerst weiter eingerichtet. Die Züge der RB40 von Essen über Bochum, Witten und Wetter nach Hagen sind wieder planmäßig unterwegs.

Fahrgäste der Linien S2 und RB32 werden weiterhin gebeten, „parallel verkehrende Verkehrsmittel“ zu benutzen. Zum Beispiel:

S 2 (Essen – Gelsenkirchen – Herne – Dortmund): ab Dortmund Hbf - RE 3 zur Minute 3 von Gleis 26 bis Wanne-Eickel Hbf, ab Wanne-Eickel Hbf- RE 42 zur Minute 31 von Gleis 5 ab Recklinghausen Hbf - RE 42 zur Minute 19 von Gleis 1 bis Wanne-Eickel Hbf, ab Wanne-Eickel Hbf - RE 3 zur Minute 34 von Gleis 6 ab Essen Hbf - RE 6 zur Minute 27 von Gleis 4 oder RE 1 zur Minute 52 von Gleis 6 ab Dortmund Hbf - RE 1 zur Minute 45 von Gleis 11 oder RE 6 zur Minute 06 von Gleis 11 Zudem wurde ein pendelnder Busverkehr eingerichtet.

ab Dortmund Hbf - RE 3 zur Minute 3 von Gleis 26 bis Wanne-Eickel Hbf, ab Wanne-Eickel Hbf- RE 42 zur Minute 31 von Gleis 5 ab Recklinghausen Hbf - RE 42 zur Minute 19 von Gleis 1 bis Wanne-Eickel Hbf, ab Wanne-Eickel Hbf - RE 3 zur Minute 34 von Gleis 6 ab Essen Hbf - RE 6 zur Minute 27 von Gleis 4 oder RE 1 zur Minute 52 von Gleis 6 ab Dortmund Hbf - RE 1 zur Minute 45 von Gleis 11 oder RE 6 zur Minute 06 von Gleis 11 Zudem wurde ein eingerichtet. RB 32 (Duisburg – Oberhausen – Essen – Gelsenkirchen – Herne – Dortmund: ab Duisburg Hbf - RE 1 zur Minute 38 von Gleis 12 oder RE 6 zur Minute 15 von Gleis 11 ab Dortmund Hbf - RE 1 zur Minute 45 von Gleis 11 oder RE 6 zur Minute 06 von Gleis 11 Zudem wurde ein pendelnder Busverkehr eingerichtet.

Ausfälle auf den Linien der Deutschen Bahn und National Express gibt es nach derzeitigem Stand nicht.

Wir berichten weiter.

