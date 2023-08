Absturz vor Augen der Tochter: Halterner stirbt in Südtirol

Bei einem Bergunfall in Südtirol ist am Mittwoch ein Halterner ums Leben gekommen (Symbolbild).

Pflersch. Tragisches Unglück in Südtirol: Bei einer Wanderung ist am Mittwoch ein Halterner in die Tiefe gestürzt – er starb vor den Augen seiner Tochter.

Ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Klettertour in Südtirol tödlich verunglückt. Am frühen Mittwochnachmittag sei der Mann aus Haltern am See aus noch ungeklärter Ursache am Klettersteig Lampskopf bei Pflersch rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt, wie der örtliche Bergrettungsdienst auf Anfrage bestätigte.

Der Mann, der den Angaben zufolge Jahrgang 1954 war, war mit seiner Tochter unterwegs. Auf dem letzten Abschnitt des Steigs verlor er den Halt und stürzte vor den Augen der Tochter ab.

Bergunfall in Südtirol: Halterner stürzt 100 Meter in die Tiefe und stirbt

Sie schlug sofort Alarm und kontaktierte die Einsatzkräfte. Der Mann stürzte zwar nicht im freien Fall, jedoch über steiles Gelände. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen - wahrscheinlich war er auf der Stelle tot.

Beteiligt waren der Bergrettungsdienst Gossensaß/Pflersch sowie Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers Aiut Alpin. Seine Tochter blieb demnach unverletzt und wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und wird seelsorgerisch versorgt. (dpa)

