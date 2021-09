Aktenzeichen XY: LKA NRW fahndet nach 14-fachem Bankräuber

Aktenzeichen XY: Am Mittwoch bittet das LKA NRW um Hinweise. 14 Banküberfalle - wie auch der in Duisburg im Jahr 2017 - soll ein unbekannter Täter begangen haben.

Düsseldorf/Essen Seit 24 Jahren treibt ein Bankräuber auch in NRW sein Unwesen. 14 Filialen hat er überfallen. Nun bittet das LKA bei Aktenzeichen XY um Mithilfe.

Auch für das Landeskriminalamt NRW (LKA) ist es kein alltäglicher Fall: Seit 24 Jahren überfällt ein bisher unbekannter Täter in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland Pfalz Bankfilialen. 14 Standorte soll er bereits ausgeraubt haben. Nun bitten die Ermittler um Hilfe: Am Mittwoch (15. September, 20.30 Uhr, ZDF) ist der Fall bei Aktenzeichen XY zu sehen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind insgesamt 36.500 Euro als Belohnung ausgeschrieben.

Im ZDF am Mittwoch präsentieren die Ermittler den Fall bereits zum zweiten Mal. Bei der vergangenen Ausstrahlung sei es noch um einen anderen Täter gegangen, der namentlich bekannt war, erklärt LKA-Pressesprecher Frank Scheulen. So seien die beiden Auftritte schwer vergleichbar.

Aktenzeichen XY: LKA präsentiert zwei Phantombilder eines unbekannten Bankräubers

Und es gibt einen weiteren Unterschied: Nach einem Überfall in Düren 2015 konnte die Polizei Phantombilder anfertigen.

Seit 24 Jahren treibt auch in NRW ein unbekannter Bankräuber sein Unwesen. Am Mittwoch präsentieren die Ermittler des LKA den Fall bei Aktenzeichen XY. Foto: LKA NRW

Von der Sendung am Mittwoch erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise. "XY ist immer noch ein bewährtes Mittel, eine Öffentlichkeitsfahndung breit zu streuen", sagt der LKA-Sprecher Scheuren. "Es wird Zeit, dass dem Täter das Handwerk gelegt wird."

Der letzte Überfall, der dem Täter zugeordnet wird, fand im Januar 2020 statt. In Rees am Niederrhein überfiel er eine Volksbank und flüchtete zu Fuß.

Das LKA NRW sucht bei Aktenzeichen XY nach einem Bankräuber: Er soll auch im Januar 2020 die Volksbank in Rees am Niederrhein ausgeraubt haben. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices

Und auch der Überfall auf die Sparkasse in Duisburg-Rumeln im Jahr 2017 soll auf sein Konto gehen. Damals fand das Großaufgebot der Polizei nur einen gefesselten Bankmitarbeiter in den Räumen der Sparkasse. Der Täter flüchtete. (Hier gibt es weitere Informationen)

2007 soll der Täter eine Sparkasse in Netphen-Dreis-Tiefenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) überfallen haben. (Hier gibt es weitere Informationen)

Aktenzeichen XY: Diese Banküberfälle werden dem Täter in NRW und Rheinland Pfalz zugeordnet

06. Mai 1998, Sparkasse Remscheid, 42897 Remscheid, Hasenberger Weg 11,

08. Februar 2000, Sparkasse Krefeld, 41372 Niederkrüchten, Goethestr. 5,

18. April 2006, Kreissparkasse Heinsberg, 41812 Erkelenz, Gerderath, Lauerstr. 15,

05. Dezember 2006, Volksbank Erkelenz, 41372 Niederkrüchten Elmpt, Goetehstr. 1

13. April 2007, Sparkasse Siegen, 57250 Netphen, Martin-Luther- Str. 2,

18. Januar 2008, Sparkasse Lippstadt, 59556 Lippstadt, Bad Waldliesborn, Parkstr. 18,

27. Februar 2009, Sparkasse Krefeld, 41751 Viersen-Dülken, Lindenallee 15 a

13. Oktober 2009, Sparkasse Bad Münster, 55583 Bad Münster am Stein, Berliner Str. 46

30. Oktober 2009, Sparkasse Westerwald / Sieg, 57548 Kirchen, Lindenstr. 5,

08. Juni 2012, Volksbank Ascheberg-Herbern, 59387 Ascheberg, Merschstr. 20

07. März 2014, Volksbank Krefeld, 41334 Hinsbeck, Markt 9,

25. September 2015, Sparkasse Düren, 52355 Düren-Lendersdorf, Hauptstr. 78,

16. März 2017, Sparkasse Duisburg, 47239 Duisburg-Rumeln, Dorfstr. 33.

16. Januar 2020, Volksbank Emmerich - Rees, 46459 Rees, Dellstr. 1-3

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter die einzelnen Tatobjekte tagelang vor der Tat bis ins kleinste Detail zuvor ausgekundschaftet hat, möglicherweise sogar über Wochen.

Unbekannter Bankräuber in NRW bei Aktenzeichen XY: Die Personenbeschreibung

ca. 180 bis 190 cm groß

ca. 50 bis 65 Jahre alt

sehr wahrscheinlich blonde bis hellblonde Haare

kräftig/athletisch, nicht dick

vermutlich Brillenträger, helle ("kalte") Augen

höchstwahrscheinlich Deutscher (evtl. Rheinländer)

Gesicht leicht zerfurcht/faltig, etwas grobe, kantige Hautstruktur

gute Kenntnisse im Bereich der Elektro- und Schlüsseltechnik, Tür- und Fenstermechanik

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich beim Landeskriminalamt NRW, Dezernat 11 -EK Video-, (0211) - 939 - 0, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf melden.

