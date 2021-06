Ausufernde Partys aufgelöst – Angriffe auf Polizei

Die Polizei hat in der Nacht eine Partywiese am Aasee in Münster geräumt.

NRW. In Köln und Münster sind Samstagnacht Partys an beliebten Orten aus dem Ruder gelaufen: Feiernde randalierten – mehrere Beamte wurden verletzt.

Flaschenwürfe, Pyrotechnik und Körperverletzungen: In mehreren NRW-Städten in sind in der Nacht auf Samstag Open-Air-Partys eskaliert. Etwa im Grüngürtel am Aachener Weiher in Köln seien bei der Auflösung einer Feier mit rund 1000 Teilnehmenden zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Die Kölner Polizei will nun die Zahl der Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag erhöhen. „Wir sind besser vorbereitet“, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Den Angaben zufolge hatte die Stadt die Polizei am Freitag gegen 23 Uhr um Amtshilfe bei der Auflösung der Party gebeten. Diese sei mit „starken Kräften“ dorthin gefahren und habe zwei DJ-Pulte sichergestellt. „Die DJs waren aber schon flüchtig“, so der Sprecher am Morgen weiter. Die Menge habe sich dann zerstreut. Mehrere Anzeigen seien gefertigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine organisierte Party gehandelt hat.

Auch am Aasee in Münster eskaliert Party

Auch in Münster räumte die Polizei „wegen aggressiver Randalierer“ eine beliebte Wiese am Aasee. Nachdem Kontrollen der Stadt zunächst Wirkung gezeigt und Hunderte Besucher friedlich gefeiert hatten, sei die Situation im Laufe der Nacht eskaliert, teilte die Polizei mit. Bis zu 250 teils betrunkene Menschen hätten sich versammelt, Böller gezündet, Plastik- und Glasflaschen auf die Einsatzkräfte geworfen und Aufforderungen über Lautsprecherdurchsagen ignoriert. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Nach der Räumung kam es laut Polizei auch zu Sachbeschädigungen an Blumenkübeln und Fahrrädern sowie Lärmbelästigungen. Die Beamtinnen und Beamten fertigten zahlreiche Strafanzeigen. Fünf Menschen wurden in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht im Polizeipräsidium verbringen.

Auch in Düsseldorf gab es einiges zu tun. Die Polizei war in der Altstadt erneut mit verstärkten Kräften unterwegs. In der Bilanz stehen unter anderem fünf Verletzte. (dpa)

