Nottuln: Autofahrer aus Münster fliegt bei Unfall in Scheune

Landet ein Auto im Scheunendach: den Rettungskräften bot sich an der L551 in Nottuln ein abenteuerliches Bild.

Nottuln/Coesfeld. Autofahrer verliert die Kontrolle, landet im Graben und wird von da ins Dach einer Scheune katapultiert. Eine Herausforderung für die Feuerwehr.

Zu einem alles andere als alltäglichen Verkehrsunfall sind Polizei und Feuerwehr im münsterländischen Nottuln ausgerückt: Als der Notruf gegen 21.30 Uhr am Donnerstagabend einging, war nicht abzusehen, was die Einsatzkräfte in der Appelhülsener Bauerschaft Hangenau erwartete. Bei der Feuerwehr war das Stichwort „Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall“, bei der Polizei hieß es in der Erstmeldung: „Pkw in Haus“ mit dem Zusatz „Pkw hängt in zwei Metern Höhe“.

Ein 20-jähriger Münsteraner war nach Angaben der Kreispolizei Coesfeld auf der L551 aus bislang unbekannten Gründen von der nassen Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Nach ersten Erkenntnissen katapultierte die Wucht des Aufpralls das Auto von dort in den Dachstuhl einer Scheune. Dachstuhl und Außenwände des Gebäudes wurden massiv beschädigt.

Das Auto mit äußerster Vorsicht vom dem Umstürzen oder Abrutschen gesichert

Nottulns Feuerwehr-Chef Udo Henke erzählt von der Herausforderung des Einsatzes: „Bei den widrigen Wetterbedingungen und der nicht alltäglichen Position des Fahrzeugs war es nicht einfach, das Fahrzeug zu sichern und die Person zu befreien.“ Mit äußerster Vorsicht habe die Feuerwehr das Auto vor dem Umstürzen oder Abrutschen gesichert. Wie die Retter den Verletzten dann geborgen haben, erläutert Einsatzleiter Achim Glombitza: „Mit einer Leiter sind wir an die Beifahrerseite und haben einen Zugang zum Patienten sichergestellt. Befreit haben wir den Fahrer mit der Drehleiter.“

Neben 40 Rettern der Feuerwehr Nottuln waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei im Einsatz. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, warum der Münsteraner von der Straße abkam. Der schwer verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.