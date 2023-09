Autofahrer kracht durch Garagenwand und stürzt 40 Meter tief

Remscheid. 81-jähriger verliert beim Rangieren die Kontrolle - Pkw landet im Gleisbett der Bahn. Strecke stundenlang gesperrt. Unfallverursacher unverletzt.

Ein spektakulärer Unfall und der 40 Meter tiefe Sturz im Auto in ein Gleisbett ist für einen 81-Jährigen in Remscheid glimpflich ausgegangen. Aus ungeklärter Ursache verlor der Rentner am Freitagnachmittag beim Rangieren die Kontrolle über seinen neuen SUV und durchbrach die Rückwand seiner Garage, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto stürzte anschließend einen Steilhang hinunter und blieb auf der Seite in einem Gleisbett liegen. Der Rentner konnte sich aus dem Wagen befreien.

Eine herannahende S-Bahn leitete nach Angaben der Bundespolizei eine Schnellbremsung ein und fuhr auf ein Nebengleis.

Lesen Sie auch: Gesundheitscheck für Autofahrer ab 70? Das plant die EU

Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Bergung des Autos gestaltete sich allerdings langwierig. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn musste zunächst ein spezieller Notfallkran aus Leipzig angefordert werden, der das Auto barg. Nach stundenlanger Sperrung konnte die Strecke erst am frühen Samstagmorgen wieder freigegeben werden. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Sachschaden rund 80 000 Euro. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr