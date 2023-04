Bahn-Warnstreik in NRW - Freitagvormittag läuft nicht viel

Leere Gleise am Hauptbahnhof in Witten. Am 21. April haben Gewerkschaften erneut zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Düsseldorf. Wer Freitag mit der Bahn fahren will, muss auch in NRW mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr.

Auch Nordrhein-Westfalen steht am Freitag im Zeichen eines neuerlichen Bahnstreiks mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit einen bundesweiten Warnstreik im Fern- und Regionalverkehr angekündigt. Die Beschäftigten sind aufgerufen, von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge.

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, den Fernverkehr bis 13 Uhr einzustellen. Beeinträchtigungen könnten aber auch noch bis in die Abendstunden möglich sein. Der Nah- und Regionalverkehr wird absehbar am Morgen und Vormittag stillstehen, hier dürfte der Hochlauf des Betriebs nach Warnstreik-Ende aber schneller klappen.

Das Verkehrsunternehmen National Express wird nicht bestreikt, kann jedoch ebenfalls vom Streik betroffen sein, da es in den Stellwerken zu Streiks kommen kann. Deshalb müssen Reisende auch bei den Linien RE 1 (RRX), RE 4, RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 7, RE 11 (RRX) und RB 48 mit Ausfällen rechnen. Vorsorglich gibt es auf ausgewählten Streckenabschnitten zwischen 5 und 14 Uhr Busnotverkehre. Genaue Fahrzeiten finden Sie in Onlineauskünften und auf nationalexpress.de und zuginfo.nrw.

Es handelt sich um den zweiten bundesweiten Warnstreik im Schienenverkehr in der laufenden Tarifrunde. Der erste fand Ende März statt. Die EVG verhandelt mit rund 50 Bahnunternehmen - bisher ist dabei nur wenig Bewegung erkennbar. Mit der Deutschen Bahn haben sich die Gewerkschaftsvertreter bisher in zwei Runden getroffen. Beide endeten jeweils ergebnislos nach nur wenigen Stunden. Die EVG fordert für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten für den Tarifvertrag.

Warum streikt der ÖPNV nicht?

Busse und Bahnen im städtischen Nahverkehr fahren am Freitag wie gewohnt. Und das, obwohl Verdi in den vergangenen Wochen zu dutzenden Warnstreiks aufgerufen hatte. Warum also nicht jetzt, wenn die große Schwester DB streikt? Das liegt an der sogenannten Friedenspflicht. Weil Verdi die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und ÖPNV Ende März als gescheitert erklärte, leitete die Arbeitgeberseite ein Schlichtungsverfahren ein. Während das läuft, gelten klar definierte Regeln, zum Beispiel eben die Friedenspflicht. Die besagt, dass bis zum Ende der Schlichtung nicht gestreikt werden darf.

Allerdings gibt es den ganzen Freitag über noch Ausfälle an den beiden großen NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn. Dort hat die Gewerkschaft Verdi zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. (red mit dpa)

