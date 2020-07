Bombendrohungen gegen Gerichte in Essen und Bochum

Am Dienstag gab es Bombendrohungen gegen mehrere Gerichte in ganz Deutschland. Auch die Gerichte in Essen und Bochum waren betroffen. (Symbolfoto)

Essen/Bochum. Es hat Bombendrohungen gegen die Justiz in mehreren deutschen Städten gegeben. Die Drohung richtete sich auch gegen Gerichte in Essen und Bochum.

Von Bombendrohungen gegen die Justiz in mehreren deutschen Städten sind auch die Landgerichte in Essen und Bochum betroffen gewesen. Das sagte eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Justizministeriums am Dienstag auf Anfrage.

Die Polizei habe die Gefahr als gering eingestuft und relativ schnell Entwarnung geben können, nachdem nichts gefunden worden sei. Bei dem Absender handele es sich um den gleichen, der bereits in der vergangenen Woche Drohungen gegen Rathäuser abgesetzt habe.

Keine Einschränkung des Dienstbetriebs

Eine Sprecherin des Essener Landgerichts sagte, es habe am Morgen nach Rücksprache mit der Polizei keine Einschränkungen des Dienstbetriebs gegeben und es sei auch nichts Verdächtiges gefunden worden.

Unabhängig davon war nach Angaben des NRW-Justizministeriums in Mönchengladbach am dortigen Amtsgericht ein Brief mit weißem Pulver eingegangen. Der Brief habe sich gegen eine bestimmte Richterin gerichtet. Die Behauptung, bei dem Pulver handele es sich um Milzbrand-Erreger, sei falsch gewesen. Welcher Stoff es tatsächlich war, stehe noch nicht fest.

Weitere Drohungen in anderen Bundesländern

Mehrere Gerichte in anderen Bundesländen waren am Dienstag nach Bombendrohungen geräumt worden. In Mainz, Lübeck, Chemnitz und Erfurt waren ebenfalls Drohungen eingegangen.