Bombenfund in Essen – Seniorenheim muss evakuiert werden

Essen. An der Essener Straße ist in einem Wohngebiet ein Blindgänger gefunden worden. Entschärfung noch am Montag. Auch Sozialeinrichtungen betroffen.

Im Essener Stadtteil Stoppenberg ist an der Essener Straße eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger wird noch am Montag entschärft. Insgesamt sind rund 4000 Anwohner betroffen.

Eine Evakuierung, die voraussichtlich am späten Nachmittag stattfinden wird, findet im so genannten „inneren Kreis“ im Radius von 250 Metern statt. Im äußeren Kreis ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt - das heißt, man darf im Haus bleiben, muss sich aber in Räumen aufhalten, die abgewendet sind von der Seite des Fundorts.

Mehrere Heime und ein Kindergarten sind betroffen

„Im inneren Kreis betroffen sind 1206 Personen“, berichtet Stadtsprecherin Silke Lenz. Unter anderem eine Seniorin, die in der Essener Straße wohnt. „Ich bleibe entspannt und warte auf weitere Anweisungen“, erklärt die 77-Jährige. Es sei nicht die erste Bomben-Entschärfung, die sie erlebt hat, sagt sie.

Betroffen ist auch das GSE-Seniorenheim Grabenstraße. Johanniter, Malteser und DLRG-Kräfte werden die Bewohner im Laufe des Nachmittags von dort in andere Einrichtungen oder die von der Stadt eingerichteten Betreuungsstelle in der Bischöflichen Sekundarschule am Mühlenbruch bringen beziehungsweise mit Krankenwagen transportieren. Bettlägerige kommen ins St.-Vincenz-Krankenhaus, andere in benachbarte Altenheime.

Rund 100 Bewohner des GSE-Seniorenheims müssen evakuiert werden

Insgesamt gilt es, rund 100 Bewohner aus dieser Einrichtung zu evakuieren - ein erheblicher organisatorischer Aufwand. „Die Zielorte müssen vorbereitet und die Medikamente gepackt werden“, erklärt Thorsten Strack, Abschnittsleiter der Johanniter während er die Namenslisten durchgeht und alles koordiniert. „Die Einrichtung hat alles hervorragend vorbereitet“, lobt Strack.

Weitere von der Evakuierung betroffene Einrichtungen sind der Herbertshof und das Männerwohnheim Stoppenberg, beides ebenfalls Einrichtungen der Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen (GSE) und die städtische Kindertagesstätte Essener Straße.

Taschengeld und ein Busticket für einen Ausflug

GSE-Geschäftsführer Heribert Piel ist am Mittag die Ruhe selbst: „Das kriegen wir alles hin.“ Die Männer aus dem Wohnheim hätten Taschengeld und ein Busticket bekommen, die können also einen Ausflug machen, ebenso die Bewohner des Herbertshofs. Seine Verwaltungs-Angestellten haben um 14 Uhr das Gebäude komplett verlassen und kommen am Freitag wieder. Alle anderen hoffen, dass sich die Entschärfung nicht zu lange hinzieht und sie abends wieder in ihre Einrichtungen zurückkehren können.

Die Ruhrbahn muss Busse und Bahnen umleiten, unter anderem die Linie 107. Auch die Buslinien 154 und 155 sind betroffen.

Seit dem Vormittag steht fest, dass es sich um eine Bombe mit Aufschlagzünder handelt. Das ist die verhältnismäßig harmlose Variante im Gegensatz zu tückischen Säurezündern. Der Kampfmittelräumdienst in Person von Jost Leisten als Bombenentschärfer ist bereits seit dem Mittag vor Ort und bewacht das Fundstück. Der 62-Jährige harrt der Dinge: „Wenn es soweit ist gehe ich ins Loch, löse den Zünder mit der Rohrzange und drehe ihn raus.“ Das wird nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Leisten hat schon mehrere hundert Bomben entschärft: „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen.“

Der innere Kreis soll in Stoppenberg mit 15 Sperrstellen abgeriegelt werden, der äußere mit 25 Sperrstellen.

Gelber Punkt: Fundort. Zwei rote Kreise markieren die Zonen - im inneren Kreis muss evakuiert werden. Foto: Stadt Essen

Bombenfund in Essen-Stoppenberg: Bereich weiträumig umfahren

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Stadt hat ein Info-Telefon eingerichtet: 0201 123 8881.