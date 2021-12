Frische Brötchen an Weihnachten gefällig? Das sind die Öffnungszeiten in NRW. (Symbolbild)

Öffnungszeiten Brötchen an Weihnachten: Wann Bäckereien in NRW öffnen

Essen. Wo gibt es an Heiligabend und den Feiertagen frische Brötchen? Und wann dürfen Bäckereien öffnen? Hier kommen die wichtigsten Infos.

Wer beim Weihnachtsfrühstück frische Brötchen haben möchte, bekommt diese nur zu eingeschränkten Zeiten in den Bäckereien. Dennoch gibt es in NRW viele Möglichkeiten, um an die leckeren Backwaren zu kommen.

Für frische Brötchen: Öffnungszeiten der NRW-Bäckereien

24. Dezember (Heiligabend): Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Freitag fällt und es keinen Lockdown gibt, dürfen die Geschäfte regulär öffnen. Auch Bäckereien haben bis maximal 14 Uhr geöffnet.

25. Dezember (1. Weihnachtstag): Regulär haben am ersten Weihnachtsfeiertag alle Geschäfte geschlossen - mit Ausnahme von Bäckereien. Diese dürfen an diesem Tag maximal fünf Stunden öffnen.

26. Dezember (2. Weihnachtstag): An diesem Feiertag bleiben alle Geschäfte (auch Bäckereien) geschlossen. Denn bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf nur der erste verkaufsoffen sein. Das schreibt das Ladenöffnungsgesetz des Landes NRW vor.

Ruhrgebiets-Bäcker Döbbe bietet Weihnachtsleckereien an

Wer am 1. Weihnachtstag bei seiner Bäckerei des Vertrauens einkaufen möchte, sollte sich auf der jeweiligen Webseite allerdings vorher nochmal über die Öffnungszeiten informieren. Die Ruhrgebiets-Bäckereikette Döbbe hat an diesem Tag zum Beispiel geschlossen.

Dort können Kunden die Leckereien für Weihnachten allerdings schon bis zum 21. Dezember vorbestellen, direkt bezahlen und dann zu den Öffnungszeiten an Heiligabend abholen.

Neben Brötchen könnten sich Kunden in der Weihnachtszeit auch auf Spekulatius, Vanillekipferl, handgemachte Zimtsterne und Christstollen freuen, sagt Döbbe-Marketingleiterin Iris Raith. „Und natürlich bieten wir auch gerade für Weihnachten, passend zum Raclette oder Fondue, all unsere Stangenbrote wie unser Baguette Rustical oder unser beliebtes Pain Parisien an."

Brötchen an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen in NRW

Für Bahnhöfe und Flughäfen in NRW gibt es eine Ausnahme. Für den „Reisebedarf“ dürfen die Backwaren-Verkäufer laut dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz geöffnet bleiben.

Eine weitere Möglichkeit auf frische Brötchen oder Croissants bieten Tankstellen: Sie dürfen an allen Feiertagen uneingeschränkt öffnen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann noch am an Heiligabend bis 14 Uhr Aufbackbrötchen im Supermarkt erwerben.

