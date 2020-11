Brückenabriss nach Unfall: A40 wird zehn Tage gesperrt

Nur eine der ehemals vier aktiven Brücken ist derzeit befahrbar an der Unfallstelle in Mülheim-Styrum.

Mülheim. Zwei Brücken in Mülheim werden abgerissen. Dafür wird die A40 vom 4. bis 13. Dezember gesperrt. Fernzüge umfahren fünf Tage lang das Kern-Revier.

Nach der Explosion eines Tank-Lasters unter mehreren parallelen Eisenbahnbrücken muss die A40 bei Mülheim-Styrum im Dezember für neun Tage voll gesperrt werden. Für Bahnreisende bedeutet der Abriss zweier Brücken und die Fertigstellung einer Hilfsbrücke fünf Tage lang Umleitungen und Zugausfälle.

Die Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg wird vom 2. bis 7. Dezember gesperrt . Am Mittwoch (23 Uhr) geht’s los, am Montag (4 Uhr) sollte der Bahnverkehr wieder normal laufen. Die Hauptbahnhöfe Duisburg, Mülheim, Essen und Bochum sowie Wanne-Eickel sind vom Fernverkehr abgeschnitten. Einige Züge halten dafür in Gelsenkirchen, andere nehmen die Strecke über Wuppertal. Fahrplan-Details finden Sie weiter unten.

wird zwei Tage später in beiden Richtungen gesperrt zwischen vom , . Umleitungen führen unter anderem über die A42, A52 und A59. Einen Überblick über die aktuelle Verkehrslage bietet die Seite verkehr.nrw .

Auch die Ausfahrten Mülheim an der Ruhr und Kaiserberg sind geschlossen , obwohl sie in Richtung Essen noch vor der Baustelle liegen. Dies soll gefährliche Rückstaus und Überlastungen vermeiden.

Diese Arbeiten sind geplant

Für die Bahn steht ein Mammutprogramm an in diesen elf Tagen. Sie reißt zwei der ursprünglich fünf Brücken ab und setzt eine Hilfskonstruktion ein, wo zuvor die schon abgebaute „Brücke 3“ stand. Diese war am 17. September am schwersten beschädigt worden, als ein laut Staatsanwaltschaft betrunkener Fahrer mit seinem Tanklaster gegen einen Pfeiler knallte. Die Kammern des Tankzuges explodierten nacheinander, Anwohner verglichen das brennende Benzin mit Lava. Gegen den 41-jährigen Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Bereits jetzt liegen die Kosten bei einem zweistelligen Millionenbetrag.

Nur eine Brücke (Nr. 5) kann die Bahn weiter uneingeschränkt nutzen, eine weitere war lediglich für eine längst stillgelegte Zechenbahn ausgelegt. Sobald die Bahnstrecke gesperrt ist, will die DB Kommunikations- und Datenkabel von den beiden Brücken (Nr. 2 und 4), die abgerissen werden, auf diese Zechenbahnbrücke (Nr. 1) verlegen. Dafür müssen die Kabel durchtrennt und verlängert werden.

Gleichzeitig nutzt sie die Sperrung für Arbeiten am elektronischen Stellwerk in Duisburg, das in die zweite Ausbaustufe geht: Die Arbeiter müssen Fundamente gründen, Oberleitungsmasten montiert, Kabeltrassen bauen und Kabel verlegen. Trotz der Einschränkungen in Mülheim soll das moderne Stellwerk wie geplant im Mai 2021 in Betrieb gehen.

Die Brücken werden zu 200 Lasterladungen Schutt

Wenn auch die A40 gesperrt ist, rücken sogleich acht Abrissbagger an, um die zwei Brücken zu zertrümmern, die nicht mehr sicher befahrbar sind. Rund 200 Lkw-Ladungen Schutt fallen laut DB an. Ein solcher Abriss funktioniert nicht, ohne Schäden im Asphalt zu verursachen. Deshalb bekommt die A40 hier im Anschluss eine neue Fahrbahndecke. Jan Lohoff, Leiter der Mobilitätszentrale NRW, registriert derzeit einen Corona-bedingten Rückgang des Autobahnverkehrs: „Ich gehe davon aus, dass wir glimpflich durch die zehn Tage Sperrung kommen werden.“

Dann hebt ein 750-Tonnen-Kran vier Teile in die Baulücke Nr. 3, die zusammen den neuen Brückendeckel bilden. Jede dieser Stahlkonstruktionen ist 26 Meter lang und wiegt je rund 80 Tonnen; solche Hilfsbrücken hält die DB im rheinland-pfälzischen Konz vor. Auch die nun abzureißenden Brücken 2 und 4 sollen so ersetzt werden. Die DB rechnet damit, dass diese Hilfsbrücken (die die gesperrte Strecke Oberhausen-Essen bedienen) bis Mitte nächsten Jahres einsatzbereit sind.

Der Sockel des Mittelpfeilers und die Widerlager der Brücke 3 entstehen bereits. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Im Anschluss an die Sperrung verlegt die DB auf der neuen „Hilfsbrücke 3“ Schotter, Schwellen und Weichen. Auch die Oberleitungsanlage und die Verkabelung muss wieder aufgebaut werden, bevor die Hilfsbrücke zum Ende des Jahres einsatzbereit ist. Doch es wird laut Bahn noch rund sechs Jahre dauern, bis die provisorischen Hilfsbrücken durch reguläre Bauwerke ersetzt werden.

Nach der Vollsperrung gilt also zunächst das derzeitige Ersatzkonzept . Am 27. Dezember dann wird es noch einmal Einschränkungen geben, ab dem 28. Dezember ist die Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg wieder in beide Richtungen befahrbar . Dann gilt wieder der normale Fahrplan – mit einer Ausnahme: Erst a b dem Sommer steht auch die Strecke Oberhausen-Essen wieder zur Verfügung , wenn die beiden weiteren Hilfsbrücken fertig sind.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Die Fahrplanänderungen im Nahverkehr sind teilweise bereits in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden ansonsten in den nächsten Wochen eingepflegt. Die Seite bauinfos.deutschebahn.com/nrw und die App „DB Bauarbeiten“ informieren über Fernverkehr und Züge der DB. Meldungen zum Regionalverkehr: www.zuginfo.nrw .

In den Tagen der Streckensperrung (2. Dezember (23 Uhr) bis Montag (4 Uhr) gilt folgendes:

Alle Fernverkehrszüge werden zwischen Duisburg und Dortmund über Gelsenkirchen umgeleitet oder sie umfahren das Kernruhrgebiet und nehmen zwischen Köln/Düsseldorf und Dortmund die Strecke über Wuppertal. Die Hauptbahnhöfe von Duisburg, Mülheim, Essen und Bochum sowie Wanne-Eickel werden nicht angefahren. Ersatzhalt ist in vielen Fällen Gelsenkirchen. Auch die Abfahrtszeiten sowie die Fahrtdauer können sich ändern.

meidet die genannten Bahnhöfe auf der Kernstrecke weitgehend. So werden die Züge der Linie RE 1 (RRX Abellio) zwischen Dortmund und Duisburg umgeleitet und umfahren Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim Hbf. Alternativ halten die Züge in Herne, Gelsenkirchen Hbf, Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf. Die Bahn verweist auf den regulären Nahverkehr, um zu den Hauptbahnhöfen von Bochum oder Essen zu kommen. Außerhalb der Betriebszeiten der U-Bahn bietet sie zwischen Essen-Altenessen und Essen Hbf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

(DB Regio NRW) und (RRX Abellio) fallen zwischen Essen und Düsseldorf aus. Die Linien RE 3 (Eurobahn) und RE 6 (RRX National Express) haben seit dem 2. November ihre Linienwege westlich von Dortmund getauscht.

(Eurobahn) und (RRX National Express) haben seit dem 2. November ihre Linienwege westlich von Dortmund getauscht. Die Linie RE 3 fällt zwischen Essen und Düsseldorf aus, hält auf dem Weg nach Dortmund aber in Bochum Hbf und Wattenscheid.

Der S-Bahnverkehr

Die S1 fällt zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf aus, die S3 zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf, die S9 zwischen Essen Hbf und Essen-Dellwig Ost.

und verkehren weiterhin regulär. Letztere ermöglicht allen Reisenden Fahrten im 20-Minuten Takt zwischen Essen und Düsseldorf. Vier zusätzliche Infopunkte in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf sollen Reisenden helfen. Mehr als 300 Plakate an den Stationen und in den Zügen, mehr als 40 Spannbanner an den Bahnhöfen und 1.000 Footsteps zur Beschilderung der Wege vom Bahnhof zur Ersatzhaltestelle sind geplant.

Es kann auch ein Newsletter für einzelne Linien der DB abonniert werden. Außerdem gibt es eine Broschüre mit detaillierten Infos für die Reisenden zum Download. Diese wird rechtzeitig vor Baubeginn an den Bahnhöfen, in den Zügen und Verkaufsstellen ausliegen und wird während der Baumaßnahme durch Reisendenlenker vor Ort verteilt.

Hinweise zu Fahrkarten