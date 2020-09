In Berlin haben mehrere zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert. Ein Protestzug am Mittag wurde nach einiger Zeit von der Polizei aufgelöst - später versammelten sich Zehntausende an der Siegessäule im Tiergarten.

Düsseldorf. In Düsseldorf wollen am Sonntag bis zu 10.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstrieren Alle Infos im Überblick.

In Düsseldorf findet am Sonntag (20. September) eine statt.

Die Anmelder hoffen auf bis zu 50.000 Teilnehmer – die Polizei stellt sich auf bis zu 10.000 Menschen ein.

Die Teilnehmer müssen bei der Demo keine Maske tragen, aber Mindestabstand einhalten.

In Düsseldorf wollen am Sonntag bis zu 10.000 Menschen gegen die Corona-Bestimmungen demonstrieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Um 14 Uhr soll die Kundgebung beginnen.

Update, 12:32 Uhr: Vor zwölf Uhr sitzen vereinzelt erste Demonstranten gemütlich in der Sonne am Rhein in Düsseldorf. Die Kirmeswiese im Stadtteil Oberkassel ist noch sehr leer. Eine Bühne wird aufgebaut. Schon bereitgestellte Dixie-Klos müssen aufgerichtet werden. Sie waren in der Nacht zuvor von Unbekannten umgestoßen worden.„Ich bin glücklich, wenn 10.000 kommen“, sagte Michael Scheele, einer der Organisatoren aus der selbsterklärten „Querdenker“-Bewegung auf Nachfrage der Redaktion (Lesen Sie hier, wie Michael Scheele zum Frontmann der Querdenker-Bewegung wurde). Scheele ist ein in Corona-Zeiten arbeitsloser Discjockey und war wie Co-Organisator Stefan Brackmann in den letzten Wochen bundesweit unterwegs, auch auf der großen Demo in Berlin.

Ihre Botschaft? „Die Masken müssen weg“, sagen Scheele und Brackmann. Soll heißen: Die Coronadchutz-Verordnung muss weg. Die Maßnahmen seien komplett überzogen, unverhältnismäßig. „Von meiner Arbeitslosigkeit hat niemand etwas“, sagt Scheele.

Oder eben vielleicht doch: Scheele wie auch Brackmann sehen ganz unterschiedliche Motive im staatlichen Handeln während der Corona-Pandemie und sprechen dabei in Andeutungen. Scheele wittert wirtschaftliche Motive („eine Frage des Geldes“). Brackmann glaubt, dass „etwas übertüncht werden“ soll - zum Beispiel die schlechte Lage von Wirtschaft und öffentlichen Kassen. Corona ist für sie nicht schlimmer als eine Grippe, von jetzt wieder steigenden Neuinfektionszahlen wollen sie nichts wissen. Es werde schlicht mehr getestet. Experten widersprechen solchen Aussagen vehement. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck etwa hat Corona ganz aktuell in einem Interview mit der Deutschen Welle als „mindestens vier mal gefährlicher als eine Grippe bezeichnet“. (dum)

So haben wir im Vorfeld der Demo berichtet:

Die Polizei Düsseldorf hat sich auf einen großen Einsatz eingestellt: Bis zu 10.000 Menschen werden am Sonntag auf einer Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen erwartet. Die Anmelder – eine regionale Gruppen der Initiative Querdenken – hoffen auf bis zu 50.000 Teilnehmer. Die Polizei stellt sich auf bis zu 10.000 Menschen ein.

Auch mehrere Gegendemos wird es geben: Unter anderem hat die Initiative „Düsseldorf stellt sich quer“ zu einer Veranstaltung aufgerufen.

Corona-Demo Düsseldorf: Teilnehmer müssen keine Masken tragen

Die Demonstration gegen die staatlichen Corona-Schutzauflagen soll am Rheinufer beginnen und dann ab 14.00 Uhr durch die Düsseldorfer Innenstadt führen. Die Teilnehmer müssen dabei keine Masken tragen, aber einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. So sieht es die nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung vor. Die Demo – die unter anderem über Rheinkniebrücke und Oberkasseler Brücke führen soll – endet laut Plan um 18 Uhr. Im Anschluss ist eine Abschluss-Kundgebung auf den Rheinwiesen geplant, die um 19 Uhr enden soll.

Die Initiative „Düsseldorf stellt sich quer“ hat zeitgleich für 14.00 Uhr zu einer Gegenveranstaltung am Düsseldorfer Johannes-Rau-Platz unweit des Landtags aufgerufen. Dort soll auch der „Querdenker“-Zug vorbeiziehen Die Polizei geht dort von mehreren Hundert Teilnehmern aus. „Wir haben keine Hinweise auf einen unfriedlichen Verlauf“, sagte ein Polizeisprecher.

Demo in Düsseldorf: Staus und Verkehrsstörungen

Die Polizei warnt vor Staus und Verkehrsstörungen während der Demonstrationen. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche in der relevanten Zeit zu umfahren. Ein Ziel der polizeilichen Einsatzkonzeption ist es, die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten.“

Die Düsseldorfer Polizei hat am Sonntag ab 12 Uhr für Fragen ein Bürgertelefon eingerichtet. Telefonnummer: 0800/900 9000. (red mit dpa)