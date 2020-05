Corona-Experten mahnen - Bloß nicht leichtsinnig werden

Essen/Dortmund. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den letzten Tagen gesunken. Warum viele Experten gerade vor Vatertag trotzdem zur Vorsicht mahnen.

Die Zahlen sinken. Am Dienstag wurden in NRW 120 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert, am Montag waren es sogar nur 79. Doch Experten mahnen weiterhin Vorsicht an. „Es ist noch nicht vorbei“, sagt Frank Renken, Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes.

Sonne, knapp 30 Grad, der Vatertag verspricht ein Traum zu werden. Also den Bollerwagen aus dem Keller geholt, Kiste Bier hinein und mit den besten Kumpel losgezogen. Was kann schon passieren?

„Es gibt immer noch Infektionsketten“

Frank Renken will keine Angst machen, keine Panik verbreiten, aber, sagt er, „es ist noch zu früh, um Entwarnung geben.“ Und Ulf Dittmer, Direktor am Institut für Virologie der Uniklinik Essen, weist auf die Ausbrüche in Schlachtereien, Altenheimen oder Paket-Centern hin. „Es gibt immer noch lange Infektionsketten.“

Und es gibt eine Dunkelziffer. Menschen, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil sie keine oder kaum Symptome haben und die deshalb auch in keiner Statistik auftauchen. Renken schätzt sie in Dortmund, wo es am Dienstag offiziell 33 Infizierte gab, auf 200 bis 300 und hält sie für „eine große Gefahr“. Auch weil es schwierig bis unmöglich sei, Infektionsketten nachzuvollziehen an denen asymptomisch Erkrankte beteiligt seien.

Wie ansteckend sind Kranke ohne Symptome?

Dittmer hält diese Gruppe ebenfalls für „nicht unproblematisch“, weist aber darauf hin, dass nicht völlig geklärt sei, wie infektiös Erkrankte ohne Symptome überhaupt sind. Eine Studie aus Wuhan deute darauf hin, dass sie nur wenige andere Menschen ansteckten.

Erlaubt aber nicht sehr unterhaltsam. Solo-Tripp mit dem Bollerwagen Foto: Ina Fassbender / dpa

Wie sich die Lockerungen der vergangenen Woche in den Infektionszahlen niederschlagen, lässt sich nach so kurzer Zeit noch nicht sagen. Renken rechnet damit, dass die Zahlen „wieder leicht steigen“, aber beherrschbar bleiben. Dittmer glaubt, dass sie sich „auf niedrigem Niveau einpendeln“ – auch weil das Land in den Sommer gehe, der das Virus zwar nicht zerstöre, es ihm aber „schwieriger mache, sich zu verbreiten“.

Keine Touren in großen Gruppen

Der wichtigste Faktor aber, da sind die Experten sich einig, bleibt der Mensch. „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden, weil die Zahlen gesunken sind“, sagt der Gesundheitsamtsleiter. „Abstand halten, Mund- und Nasenschutz tragen“, mahnt auch Dittmer. „Ganz simple Dinge.“

Wer sie nicht befolgt, verstößt auch immer noch gegen Regeln. Genau wie bei einem Vatertagsausflug in größerer Runde. Zwar sind Treffen mit einem zweiten Haushalt – also einer weiteren Familie, einem Paar, einer WG oder Einzelperson außerhalb des eigenen Haushalts, wieder erlaubt. Touren mit Bollerwagen, Alkohol und großer Clique aber bleiben verboten. Für Renken nur sinnvoll. Ein Bollerwagen mit mehreren Infizierten, die sich lange nicht gesehen haben und nach einem bierseligen Spaziergang wieder in alle Richtungen zerstreuen. „Wenn es schlecht läuft“, warnt er, „wird das ein neues Gangelt.“