Reiner Pesch war Skifahren in Südtirol. Jetzt ist er ... kreuzen Sie bitte an: ( ) tot, ( ) im Krankenhaus, ( ) kerngesund.

Die meisten Patienten, Nachbarn, entfernten Bekannten des Oberhausener Physiotherapeuten wählen derzeit ohne zu zögern die Varianten a) und b) - die Gerüchteküche brodelt über, nachdem Pesch in einem WAZ-Artikel vom unfreiwilligen Ende seines Urlaubs berichtet hatte. Die Hotels in Südtirol mussten schließen, die Lifte standen plötzlich still, Reiner Pesch und Lydia Domke mussten wie so viele andere Hals über Kopf abreisen aus dem Risikogebiet. Aber von Symptomen oder einer Erkrankung war nicht die Rede.

Um es gleich klar zu sagen: Es geht ihm gut, er hat sich direkt nach dem Urlaub freiwillig isoliert, die Praxis arbeitet normal.

Klatsch in Königshardt

"Königshardt ist ja ein Dorf", sagt der 65-Jährige über den Stadtteil, in dem seine Praxis liegt. "Den Gerüchten nach war ich schon im Krankenhaus und bereits todkrank. Das war schon heftig. Und was ich noch alles gehört hab. Es ist abenteuerlich, was hier rumgeht, wirklich abenteuerlich. Lachste dich kaputt. Mein Nachbar ist bestimmt 50-mal angerufen worden, um etwas über mich in Erfahrung zu bringen", sagt Pesch am Telefon. "Ich selbst hab gerade einen Anruf aus der Firma bekommen. Eine Nachbarin würde überhaupt nicht mehr kommen. Sie hat überhaupt kein Vertrauen mehr. Ich sei ja im Urlaub gewesen."

Das qualifiziert freilich erstmal als Bewertung, nicht als Gerücht. Allerdings muss man dazu wissen, dass Pesch sich "direkt freiwillig in Quarantäne begeben und drei Wochen Urlaub genommen hat" - was seine Mitarbeiter auch kommunizieren. "Ich war überhaupt nicht im Betrieb, außer zweimal abends, als keiner mehr da war. Aber das muss wohl jemand gesehen haben. Es geht jetzt rum."

Viel Zeit, viel Unwissen

"Da merkste, dass die Leute im Moment viel Zeit haben und sich extrem damit beschäftigen." Zwei Mitarbeiter waren ebenfalls beunruhigt, weil sie ihre Eltern betreuen. "Ich habe auch meinem eigenen Personal erklären müssen, wie man sich anstecken kann", sagt Pesch. Telefonisch. Über Türklinken jedenfalls nicht, wenn er sie nach Feierabend der anderen berührt. Das Virus überlebt zwar länger und ist in Studien nachweisbar, aber es ist nur wenige Minuten infektiös an der Luft, bevor es eintrocknet.

Pesch wollte auch einen Coronatest machen. "Mein Hausarzt fragte: Hast Du Symptome? Nö? Dann kann ich dich auch nicht testen lassen." Nun, die Abreise ist mittlerweile zehn Tage her. Auch Peschs Fliesenleger ist angerufen worden von einem Mitbewerber, der ihm erzählte, "dass ich den Laden zu habe". Was eben nicht stimmt. "Er hat's bestimmt auch einfach nur irgendwo gehört."

"Es ist wie bei diesem Bild von Paul Weber - Das Gerücht", findet Pesch: Eine blinde Schlange mit tausend Augen und tausend Zungen fliegt an einem Hochhaus mit tausend Fenstern vorbei und wächst an den Leibern, die daraus hervorquellen. Vielleicht werden sie auch magisch angezogen vom Gerücht?

"Man kann die Zeit ja mal nutzen, um sich zu erden", sagt Pesch. Er nimmt das wörtlich und "hat nun ein größeres Gartenprojekt angepackt."

Und nochmal: Es geht ihm gut.