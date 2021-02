Corona-Impfzentren: 10.000 Menschen am ersten Tag geimpft

In über 50 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen sind am Montag (8. Februar) die Corona-Impfungen gestartet. Hier ist das Zentrum in Mülheim zu sehen.

Düsseldorf. Der Start der Impfzentren in Nordrhein-Westfalen ist erfolgreich verlaufen. Trotz Eis und Schnee wurden fast alle Termine wahrgenommen.

Zum Start der 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen sind am Montag rund 10 000 Menschen geimpft worden. Trotz Schnee und Eis sei „der weit überwiegende Teil der über 80-Jährigen“ zu den vorab vergebenen Terminen gekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++

„Viele haben lange auf diesen Tag warten müssen. Vor allem in den besonders vom Schneefall betroffenen Landesteilen wurde von großer Hilfsbereitschaft untereinander berichtet. Ich freue mich sehr, dass das System der Impfzentren bislang so gut funktioniert“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Wöchentlich könnten nun rund 70 000 Menschen in die Impfzentren kommen, so Laumann.

Über eine Million Impftermine wurden bereits vergeben

In den letzten zwei Wochen seien bereits mehr als 1,3 Millionen Impftermine vergeben worden - jeweils die Hälfte davon für Erst- und Zweittermine. Es seien weiterhin Termine verfügbar. „Jede über 80-jährige Person, die sich impfen lassen möchte, erhält einen Termin“, so das Ministerium.

Der weitere Impfplan sehe vor, dass die bis zur ersten Märzwoche angekündigten 600 000 Dosen des Astrazeneca-Vakzins vollständig geimpft werden, ohne Rücklagen zu bilden. Hintergrund: Die Zweit-Impfung ist erst nach neun bis zwölf Wochen fällig, daher bildet das Land hier keine Rücklagen - im Gegensatz zum Biontech-Impfstoff. (dpa)