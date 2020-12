Corona: In diesen NRW-Städten gelten Ausgangsbeschränkungen

Oberhausen/Essen. Mehrere Städte und Kreise haben angesichts steigender Corona-Neuinfektionen nächtliche Ausgangsverbote verhängt. Diese Kommunen sind dabei.

An weiteren Orten in NRWdürfen die Menschen nachts nur noch aus wichtigen Gründen vor die Tür. Mit eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zur Eindämmung des Coronavirus eingeführt. Die angekündigte Verschärfung der Maßnahmen trat nach Veröffentlichung einer entsprechenden Verfügung im Amtsblatt in Kraft.

Derzeit gibt es Ausgangsbeschränkungen in:

Oberhausen

Kreis Minden-Lübbecke

Solingen

Kreis Düren

Kreis Lippe

Städteregion Aachen (Entscheidung voraussichtlich ab 23.12.)

Auch im Kreis Euskirchen ist der Aufenthalt zwischen 22 und 5 Uhr außerhalb der eigenen Wohnung nur noch bei triftigen Gründen erlaubt - zum Beispiel auf dem Weg zu Arbeit. So sollen Partys, Treffen und lose Verabredungen reduziert werden, heißt es in der Verfügung des Kreises.

Mehrere Kreise in NRW erwägen Ausgangsbeschränkungen

Der Kreis Minden-Lübbecke hatte eine solche Maßnahme zunächst nur auf besondere Hotspots im Kreisgebiet begrenzt, will sie aber ab Mittwoch auf das gesamte Kreisgebiet ausweiten, sofern das Land zustimmt. Auch die Städteregion Aachen hat dem Land eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr vorgeschlagen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Eine Entscheidung darüber wurde bis spätestens Mittwoch erwartet. Ähnliche Ausgangsbeschränkungen haben bereits Solingen, die Kreise Düren und Lippe verhängt.

Hintergrund sind in allen Fällen bedenklich steigende Zahlen bei Corona-Neuinfektionen: Oberhausen erreichte am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) mit 341,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen den höchsten Wert in Nordrhein-Westfalen. Der neue Maßnahmenkatalog für das Stadtgebiet sieht nun unter anderem „eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag“ vor, wie aus der Verfügung hervorgeht.

Durch die Maßnehmen sollen „private Treffen und Feiern im Familien- und Freundeskreis streng limitiert und zugleich private Zusammenkünfte verhindert werden“, hieß es zur Begründung. Auch Fremde dürfen sich nach 21 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund im Stadtgebiet aufhalten.

Lage in Oberhausen ist „dramatisch“ – Extra-Regeln an Weihnachten

„Der Aufenthalt außerhalb der häuslichen Unterkunft ist in dieser Zeit grundsätzlich untersagt. Ausnahmen hiervon gelten nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe“, so die Stadt. Zu den Ausnahmen gehören das „Versorgen von Tieren“ – also Gassi gehen –, sowie Arztbesuche, der Einkauf von Lebensmitteln oder berufliche Gründe. Für die Weihnachtstage gilt das Ausgangsverbot von 0 bis 5 Uhr, und in der Silvesternacht an Neujahr von 2 bis 5 Uhr.

„Die Lage ist dramatisch. Jeder muss jetzt die Regeln befolgen, sonst bekommen wir das nicht in den Griff“, sagte Oberhausens Krisenstabsleiter Michael Jehn. „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich darum, auch Kontakte im privaten Umfeld einzuschränken – auch wenn sie erlaubt sind. So kann jede und jeder einen Beitrag dazu leisten, dass die Fallzahlen nicht noch weiter steigen.“ (dpa/red)

