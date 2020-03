Coronavirus: Das sind die Tipps für die Hilfswilligen

Ruhrgebiet. Sie wollen etwas tun, wollen helfen in der Coronakrise? Vorher gibt es Einiges zu überlegen, dann Einiges zu beachten. Wir geben die Tipps dazu.

Das Ruhrgebiet zeigt sich gerade von seiner besten Seite: So viele Menschen wollen anderen helfen. Erkrankten, Menschen in häuslicher Quarantäne, Angehörigen von Risikogruppen. Die wichtigste Frage vorab ist: Prüfen Sie sich selbst, ob Sie Kontakt mit einem erkrankten Menschen hatten oder selbst Krankheitssymptome (von was auch immer) zeigen, und sei es leichter Schnupfen: Dann geht es natürlich nicht.

Viele Hilfswillige bieten sich als Privatleute an. Aber Sie sind den Menschen, die Sie erreichen wollen, in der Regel fremd. Da es in praktisch jedem Vorort Initiativen aus bestehenden Strukturen heraus gibt, überlegen Sie daher, ob Sie sich einer solchen anschließen wollen. Denn die Kirchengemeinde, die Parteigliederung, die Stadtteilinitiative vor Ort ist den Menschen eher vertraut.

Hemmschwelle ist niedriger bei lokalen Angeboten mit bekannten Personen

„Wir sind davon überzeugt, dass die Hemmschwelle niedriger ist, ein lokales Angebot mit bekannten Personen anzunehmen“, sagt Stephan Kosel, Leiter der „Laer’schen Runde“ in Bochum. Manche dieser Einrichtungen werden, wenn sie Sie nicht kennen, vorab verlangen, die Kopie eines Ausweispapiers zu hinterlegen – denn es ist bei manchen Hilfsdiensten Geld im Spiel.

Marie Kunz, Eren Yantaki und Mert Kirnapci (von links) von der Schülervertretung des Max-Planck-Gymnasiums in Duisburg, wo Jugendliche für ältere Menschen und gesundheitlich Vorbelastete den Einkauf erledigen wollen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Es gibt sehr viele Menschen, die helfen wollen, trotzdem müssen Sie mit einem gewissen Aufwand an Zeit rechnen. Denn es ist sinnvoll, dass möglichst immer derselbe Helfer beispielsweise für ein Paar einkaufen geht, das nicht mehr hinausgeht. So entsteht ein anderes Vertrauen, als wenn immer jemand Neues im Treppenhaus steht.

Ehrenamtsagentur: Bei Einkäufen den Bon mitnehmen und fotografieren

Ehrenamtsagenturen wie in Gelsenkirchen empfehlen bei Einkaufsdiensten: „Bitte kaufen Sie nur ein, worum Sie schriftlich (Einkaufszettel) gebeten wurden. Falls etwas ausverkauft ist, rückversichern Sie sich telefonisch bei Ihrer Kontaktperson, wie vorgegangen wird.“ Es solle nur „ein Lebensmittelgeschäft und/oder eine Apotheke“ besucht werden.

Bei jeder Art von Einkauf für unbekannte Dritte sei es wichtig, den Bon aus dem Laden mitzunehmen. Wenn Sie ihn zusammen mit den Einkäufen am Ziel abstellen, sollten Sie ihn zusätzlich kopiert haben oder fotografieren. Das gibt Sicherheit, wenn Misshelligkeiten auftreten. Das Restgeld geben Sie bei jedem einzelnen Gang wieder mit zurück, im Umschlag. Sprechen Sie ab, ob sie auf Überweisung umstellen können.

Stadt: Niemals die Bank- oder Kreditkarte aus der Hand geben

Erledigen Sie die anfallenden Wege möglichst zu Fuß, per Fahrrad oder Auto. Das Infektionsrisiko in Bus und Bahn ist höher. Halten sie Kontakt zu den Menschen, denen sie helfen, nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern per Mail oder Telefon. Stellen Sie die Medikamente / die Lebensmittel möglichst mit mindestens zwei Metern Abstand vor die Wohnungstür und rufen an, dass sie da sind. Vergewissern sie sich aus etwas Entfernung, dass die Leute die Sachen in die Wohnung holen.

Für andere Menschen Gassi zu gehen, die nicht mehr hinaus wollen oder dürfen, kann ihnen sehr helfen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Stadt Gelsenkirchen weist Menschen, die solche Hilfe suchen, darauf hin, niemals Bank- oder Kreditkarten aus der Hand zu geben. Dasselbe gilt für die Karte Ihrer Krankenversicherung. Dem Menschen, der Ihnen hilft, machen Sie das Leben aber leichter, wenn Sie bares Einkaufsgeld so kalkulieren, dass es auf jeden Fall reicht für die Waren, die sie aufgeschrieben haben.

Tierschützer: Beim Gassigehen für Andere kein Körperkontakt zum Hund

Wer anderer Leute Hunde ausführen will, sollte selbst Hunde-Erfahrung haben. Persönlicher Kontakt mit dem Halter kann vermieden werden, wenn er das Tier vor der Wohnung anleint. Und Sie können das beim Zurückbringen auch tun. Auch hier gilt: Bescheid sagen.

Erfragen Sie Charakter und Eigenheiten des Tieres. „Auf Streicheln, Kuscheln und Körperkontakt sollte verzichtet werden“, sagt Peter Hobrecht, der Leiter des Tierschutzzentrums Dortmund. Und spezielle Hunde brauchen spezieller Erfahrung. „Sonst nimmt ein bissiger Hund mit Ihnen Körperkontakt auf“, so Hobrecht.