Darmspiegelung als Krebs-Vorsorge: Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland.

Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet gibt es 16 von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Zentren zur Behandlung von Darmkrebs. Wichtige Infos im Überblick.

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Wer von seinem Arzt die Diagnose Darmkrebs erhält, kann sich in einem zertifizierten Zentrum in der Region beraten und behandeln lassen.