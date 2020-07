Digitale NRW-Karte zeigt erstmals unfallträchtige Orte

Düsseldorf. Eine interaktive Karte gibt einen Überblick, wo es auf Straßen besonders oft kracht. Nun sind die Daten aktualisiert - erstmals auch für NRW.

Erst sind es rote Linien, dann werden sie, wenn man den Bildausschnitt vergrößert, zu Dutzenden roten Punkten: Erstmals ist jetzt auch das Land NRW im „Verkehrsunfallatlas“ digital erfasst: Die interaktive Karte zeigt landesweit, wo 2019 es auf den Straßen gekracht oder gescheppert hat.

Insgesamt 679.000 Verkehrsunfälle wurden im vergangenen Jahr in NRW gezählt, rund 18.000 mehr als im Jahr zuvor. 456-mal kamen Menschen bei Verkehrsunfällen zu Tode, 13.500 Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Auf dem Verkehrsunfallatlas kann man sehen, an welchen Straßen sich die Orte des Geschehens verteilen und erläutert mit knapper Beschreibung, wo zum Beispiel es Tote gab, wo Radfahrer verunglückten oder Fußgänger verwickelt waren.

Die zahlenmäßig meisten Unfälle gab es in Köln

„Als Unfallschwerpunkte in Nordrhein-Westfalen haben die Statistiker mithilfe des Unfallatlas für das Jahr 2019 z. B. die Kreuzung Aachener Straße/Universitätsstraße oder die Zoobrücke in Köln und den Bereich Kruppstraße/Friedrichstraße in Essen identifiziert. Bei Unfällen mit Fahrrad-Beteiligung fielen Schwerpunkte in Düsseldorf im Bereich des Oberbilker Marktes, in Bocholt im Bereich Ravardistraße/Meckenemstraße und in Münster am Ludgeriplatz auf“, teilt der Landesbetrieb IT NRW mit.

Die im Unfallatlas visualisierten Unfalldaten stammen aus der Statistik der Straßenverkehrsunfälle, die auf den Meldungen der Polizei basiert, erläutert IT NRW. NRW-weit am häufigsten hat es im vergangenen Jahr in Köln gekracht: 6.090 Verkehrsunfälle wurden dort von der Polizei erfasst.

„Bezogen auf die Bevölkerung ereigneten sich 2019 die meisten Unfälle mit 7 Unfällen je 1000 Einwohner jedoch im Ort Borgholzhausen im Kreis Gütersloh, sagen die Statistiker. Die niedrigste Unfallhäufigkeit gab es in den Orten Schlangen und Leopoldshöhe, beide im Kreis Lippe jeweils. Dort wurden je 1,8 Unfälle je 1000 Einwohner gezählt. (dae)

Schauen Sie auf der Karte nach, wie oft es bei Ihnen vor der Haustür kracht:

Sie sehen keine Karte? Dann klicken Sie hier.