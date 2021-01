Das Wintergemüse Sauerkraut: Regional, saisonal, passt

Westönnen. Sauerkraut ist seit langem ein fester Bestandteil des Winteressens. Es liefert nämlich Vitamine ohne Ende, teilweise ebenso viel wie Obst.

Regional, saisonal, passt. 40 Kilometer östlich von Dortmund, in dem Dörfchen Westönnen, liegen die Weißkohl-Felder der Familie Hufelschulte, und dass sie so nah sind zu Millionen Menschen, sehen sie selbst als großen Vorteil. „Der Verbraucher im Ruhrgebiet weiß das zu schätzen“, sagt Heinz-Bernd Hufelschulte (55): das Sauerkraut nämlich, das sie hier aus dem ganzen Weißkohl machen, Sauerkraut vom Nachbarn sozusagen, was sind 40 Kilometer?

Ernteballett mit zwei Schleppern

Elke und Thomas Hufelschulte sind auf dem Hof eher für die Landwirtschaft zuständig . . . Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Auf einem der Felder führen sein Bruder Thomas (54) und dessen Elke (56) gerade ganz großes Ernte-Ballett vor. Sie lenken zwei Schlepper, die versetzt nebeneinander herfahren, immer rund ums Weißkohl-Feld. Auf dem inneren Schlepper läuft eine Erntemaschine, schneidet die Köpfe, schiebt sie hoch, und von dort transportiert sie ein Förderband auf die Ladefläche des äußeren Schleppers. Kopf um Kopf, 1000 Stück eine Ladung, „wollen Sie mal einen nehmen?“, oi, das sind fünf Kilo. In wenigen Wochen werden sie Sauerkraut sein, alle 1000 (und die ganze Wahrheit ist: Der Betrieb verarbeitet 550.000 Köpfe im Jahr).

Null Gramm Fett und 19 Kalorien

Klassisch gehört es zu den Wintergerichten, kombiniert mit irgendetwas Deftigem, etwas Fettigem, etwas Wärmenden. Das Sauerkraut kann nichts dazu: Es enthält null Gramm Fett und nur etwa 19 Kalorien auf 100 Gramm, hat ebenso viel Vitamin C wie Obstsorten und gilt - man sieht es jetzt kommen - als ausgesprochen gesund. Wer es sich auch mit anderen Partnern vorstellen kann als Eisbein oder Schweinshaxe, wer wird zum Beispiel fündig bei Almut Hufelschultes Rezepten (sauerkraut-hufelschulte.de/unsere-rezepte): mit Pizza, als Salat, vieles mehr -- und was ist dieser Sauerkraut-Ananas-Toast? Almut ist die Frau von Heinz-Bernd, so, jetzt kennen Sie alle.

Sauerkraut, das steht mal fest, ist eines der ältesten Gemüse der Welt: Schon im antiken Griechenland hatten die Menschen durchschaut, das sich kleingeschnittener Weißkohl durch wochenlange Milchsäuregärung in eine leckeren Beilage verwandelt. In der mitteleuropäischen Küche von Frankreich bis zum Balkan nahm es lange eine zentrale Stellung ein, weil man es gut konservieren kann und es im Schon in Großbritannien aber gilt es fälschlicherweise als ausgesprochen deutsches Gericht und hat uns den nicht nur freundlich gemeinten Spitznamen ,Krauts’ eingetragen.

Unter Zusatz von Salz fällt der Weißkohl in die Gärsilos

. . . und Heinz-Bernd Hufelschulte für die Produktion des Sauerkrauts. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Doch zurück nach Westönnen, zurück zu unserer Sauerkraut-Familie. Sie ist die einzig übrig gebliebene von ehedem fünf Familien, die hier in Sauerkraut machten; Westönnen hieß jahrzehntelang auch ,das Sauerkraut-Dorf’. Der Schlepper mit den 1000 Köpfen ist nun auf dem Hof und stellt die Ladefläche schräg: Sie purzeln auf ein Förderband, werden an der Wand entlang in die erste Etage transportiert und verschwinden durch eine Öffnung. Hinterher!

Die erste Maschine bohrt ihnen dort oben den Strunk heraus, die zweite schlägt die äußeren Blätter ab, die dritte schneidet sie in die typischen Fäden, das geht alles sehr schnell. Ein Sprüher setzt noch 1,5 Prozent grobkörniges Salz hinzu, dann fällt das Kraut in eines der über vier Meter tiefen, gemauerten Gärsilos. Unten steht ein Mitarbeiter im Schutzanzug und stampft das Kraut mithilfe einer Schaufel fest: Die Luft muss raus, der Saft austreten, dann kann das Kraut in Ruhe gären. „Eigentlich muss man es jetzt nur noch komplett in Ruhe lassen“, sagt Heinz-Bernd. Was lange gärt, wird endlich Kraut.

Bayern mag es eher mild, Nordrhein-Westfalen mag es eher sauer

Aber natürlich ist Sauerkraut nicht gleich Sauerkraut. Nach Reifezeit unterscheidet es sich zum Beispiel, etwa sind die früh reifen Sorten für die sogenannten „Eimerkunden“: die Metzger. Der Geschmack kann variieren nach der Erde, in der die Köpfe wuchsen. Und natürlich kann der produzierende Betrieb darauf Einfluss nehmen, wie mild oder wie sauer so ein Kraut ausfällt: Über die Gärungszeit beeinflusst man das, und Supermarkt-Ware ist in der Regel abgekocht, die Milchsäurebakterien sind tot, die Gärung ist gestoppt, das Resultat eher mild. „Bayern mag das Sauerkraut eher mild, Nordrhein-Westfalen mag es eher sauer“, sagt Heinz-Bernd Hufelschulte. Regional, saisonal, sauer: passt.