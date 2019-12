Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Servicetipps rund ums Wohnen und Einrichten

Bilderaufhängen leicht gemacht: Tipps für die eigene Wohnung

Nicht nur die Möbelauswahl ist für ein gemütliches Zuhause wichtig, sondern auch die geschickte Kombination von Bildern. Ein Experte gibt Tipps. Lesen Sie hier mehr.

So funktioniert Frühjahrsputz: Strategietipps vom Experten

Spätestens im März steht in allen ordentlichen Haushalten der große Frühjahrsputz an, oder? Nicht unbedingt, behauptet Experte Gereon Broil. Lesen Sie hier mehr.

Licht – so setzen Sie es ideal zur Raumgestaltung ein

Die Beleuchtung kann Räume vergrößern, aktivieren und beruhigen oder einfach nur hübsch aussehen. Eine Expertin gibt Tipps. Lesen Sie hier mehr.

Wenn wir umziehen: Schleppen oder schleppen lassen?

Ob man zum Umzug Freunde organisiert oder Möbelpacker, ist keine Geschmacksfrage. Es gibt gute Gründe für beides. Auch hier gilt: Zeit ist Geld. Lesen Sie hier mehr.