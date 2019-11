An Rhein und Ruhr. Steingärten sind zwar modern, doch je natürlicher Beete und Wiesen sind, desto mehr Tieren bieten sie Nahrung und Unterschlupf.

So wird jeder Garten zum Paradies für nützliche Insekten

Der Rasen akkurat gestutzt und von Steinen eingefasst, die Wege gepflastert, das Gesamtkunstwerk umrahmen Gabionen: Ein solcher Garten mag dem Ordnungsbedürfnis seines Besitzers schmeicheln, nur mit einem hat er wenig zu tun: mit Natur. „Von Steinen kann ein Insekt nicht leben“, sagt Mathias Krisch, Vorsitzender beim Naturschutzbund (Nabu) Bochum und wirbt für einen möglichst naturnahen Garten, in dem sich viele Tierchen wohlfühlen können. Auch „unordentliche Ecken“ darf es im Garten geben: „Das sind dann Rückzugsgebiete für Vögel, die bodennah brüten“.

Unterschätzt wird oft die Bedeutung von morschen Baumresten. So lange diese keine Gefahr darstellen, sollten sie stehengelassen werden. Denn sie beherbergen zahlreiche Arten und dienen vielen Tieren als Nahrungsquelle.

Hummeln

Von den Insekten, die im Frühling langsam aktiv werden, gehören Hummeln zu den ersten – Schlechtwetterperioden machen ihnen wenig aus. Ihre Arbeit ist es, die dafür sorgt, dass an blühenden Sträuchern und Bäumen irgendwann auch Früchte hängen. Natürlich helfen dabei noch andere Bestäuber, doch die Hummel gelangt mit ihrem langen Rüssel auch in Blüten, die Bienen nicht erreichen können, erklären Experten des Nabu.

Damit ein Garten für Hummeln attraktiv ist, sollte er ein großes Angebot an verschiedenen Pflanzen bereithalten. Es helfe allen Tieren, wenn das ganze Jahr über immer etwas blüht, sagt Mathias Krisch. „Der Garten sollte nicht bloß aus einer gepflegten Rasenfläche bestehen“. Zu den Sorten, die bei Hummeln beliebt sind, zählen zum Beispiel viele Gartenkräuter wie Salbei,

Thymian und Pfefferminze, Beerensträucher und Obstbäume, einige Rosen- und Lilienarten, Sommerflieder und Sonnenblumen. Ebenso zufrieden sind sie mit Blumen, die wild wachsen und ohnehin überall wuchern, wenn man sie denn lässt, wie etwa Löwenzahn, Klee, Taubnesseln, Schafgarbe, Disteln und viele, viele weitere.

Laufkäfer

Den Laufkäfer, der in Mitteleuropa mit hunderten von Arten vertreten ist, bezeichnet der Nabu auf seiner Internetseite liebevoll als „Gartenpolizei“. Denn die kleinen Tierchen sind flink und machen in der Nacht vielen ungeliebten Schädlingen das Leben schwer: Sie fressen Läuse und Milben, Schneckeneier und Kartoffelkäferlarven. Laufkäfer suchen in Hecken, Laub- oder Totholzhaufen Unterschlupf. Zwar verkriechen sie sich auch in Trockensteinmauern oder Steinhaufen; ein gutes Nahrungsangebot bietet ihnen aber ein bunter, üppiger Garten.



Florfliegen

Dass Marienkäfer Blattläuse vertilgen, weiß jedes Kind. 100 bis 150 Läuse schafft so ein Käfer pro Tag. Nicht weniger Appetit auf Läuse haben die Larven der zarten grünen Florfliegen. Der Nachwuchs eines einzigen Florfliegenweibchens soll eine halbe Million Läuse pro Jahr verspeisen können, heißt es beim Nabu. Wobei die Larven die Läuse nicht ganz fressen, sondern aussaugen und ihnen damit eine ähnliche Behandlung zuteil werden lassen wie die Laus dem Pflanzentrieb, dem sie ihrerseits den Saft aussaugt.

Florfliegen lassen sich zum Beispiel durch Katzenminze in Gärten locken; ausgewachsene Exemplare ernähren sich nämlich auch von Nektar und Pollen.

Regenwürmer

Es soll Menschen geben, die sich vor den braunen Würmern ekeln – dabei bekommt man sie nur selten zu Gesicht. Die meiste Zeit agieren Regenwürmer unter der Erde, graben und wühlen dort fleißig und sorgen dafür, dass die Erde aufgelockert und gut durchlüftet wird. Pflanzen können so leichter ihre Wurzeln ausbreiten. Außerdem ist Regenwurmkot ein natürlicher Dünger.

Für die Würmer sollte man im Herbst ein wenig Laub liegenlassen, empfiehlt Mathias Krisch. Auch andere Tiere freuen sich darüber.

Wer sich nicht ausschließlich auf die Natur verlassen will, kann etwas nachhelfen, um Nützlinge im Garten anzusiedeln. Im Handel erhältlich sind Samenmischungen, die jeweils den Vorlieben bestimmter Tierarten entsprechend zusammengestellt sind.

Wem das zu lange dauert, der kann gezielt Insektenlarven kaufen und zum Beispiel Florfliegenlarven auf mit Läusen befallenen Pflanzentrieben aussetzen. Das Umweltbundesamt weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass der gezielte Einsatz von Nützlingen „zumeist günstiger als chemische Pflanzenschutzmittel“ sei. Außerdem drohten kaum Gefahren durch Fehlanwendungen.

Zu einem paradiesischen Garten gehört auch vielstimmiges Gezwitscher. Gut, dass für Vögel ähnliches gilt wie für Insekten: Sie lieben unordentliche Ecken, in denen sie Raupen und Falter zum Verzehr finden. Ein gutes Nahrungsangebot bieten auch Gehölze und Stauden, wie etwa die Vogelbeere oder der Weißdorn. Einige Arten, zum Beispiel die Heckenbraunelle, nutzt dornige Hecken auch gern als Unterschlupf.